Tudanca muestra su apoyo a Sánchez tras cancelar su agenda para reflexionar sobre su presidencia: "No todo vale"

El secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que haya anunciado que cancela su agenda para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, y ha asegurado que "no todo vale".

"Hasta su resistencia tiene un límite", ha proclamado el socialista a través de un mensaje publicado en 'X', del que se hace eco Europa Press, en la que también ha señalado que "no saben que no es solo la suya" --su resistencia--, "es la de todo un partido y una mayoría social que cree en una democracia sana y decente y la defenderá, que no todo vale y que está con su presidente".