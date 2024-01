Tudanca lamenta que la "radicalidad" del Gobierno de PP y Vox esté "lastrando" las posibilidades de desarrollo de CyL

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, Se ha mostrado tajante este viernes asegurado que la "radicalidad" del Gobierno de PP y Vox en Castilla y León, y su "inestabilidad" a pesar de tener mayoría parlamentaria, está "lastrando" las posibilidades de desarrollo de la Comunidad.

Así lo ha manifestado Tudanca momentos antes de participar en la reunión de la Ejecutiva del PSOE de Burgos, con la que se inicia el curso político en la provincia.

Tras recordar que somos "la última comunidad autónoma en tramitar sus presupuestos", el líder socialista ha acusado al PP y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de ser "tan perjudiciales para Castilla y León como los independentistas para Cataluña".

En este sentido ha destacado que ambas comunidades presentan "los peores datos históricos" de fuga de empresas, por lo que insiste en que "no van a tolerar" que Mañueco y su consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, "nos den lecciones", porque lo que tenemos es un Gobierno "radical e inútil" para el crecimiento de las empresas.

Tudanca ha remarcado que la Comunidad está "desaprovechando" la que es "la última oportunidad" de aprovechar la llegada masiva de fondos europeos, gracias al Gobierno de España.

En este punto, ha lamentado que el último Plan de Promoción y Desarrollo Industrial "lo hizo una consultora externa", en el que la Junta se gastó 135.000 euros en pedir un informe a una consultora para elaborar el Plan de Promoción y Desarrollo Industrial 2021 2025, que, como el anterior 2017 2020, han sido "un rotundo fracaso".

En este punto, Tudanca ha destacado que desde el año 2015 hasta el año 2023, Castilla y León ha perdido 550 empresas, con "31 trimestres negativos" en el saldo de empresas en Castilla y León.

"En todo este periodo sólo ha habido tres trimestres con saldo positivo, solo tres. Les voy a poner el ejemplo del último trimestre con datos, el tercer trimestre de 2023: se fueron 54 empresas con una facturación de 18,5 millones de euros de Castilla y León", ha lamentado.

Por eso, ha insistido en que el problema de Castilla y León no es Cataluña, sino Madrid, porque es "el agujero negro desde el punto de vista económico, la competencia desleal en materia fiscal, en materia económica, en materia social, de Burgos y de Castilla y León".

El socialista ha explicado que de las 54 empresas que se fueron de Castilla y León en el último trimestre, 42 se fueron a Madrid y "la Junta no hace nada, porque sigue empeñada, porque les viene muy bien, en generar el ruido con Cataluña".

Además, ha incidido en que durante los últimos cinco años, solo cinco comunidades tienen saldo negativo de empresas, entre ellas, Castilla y León y Cataluña.

"Mañueco y el PP expulsan a las empresas de Castilla y León. Mañueco y el PP son perjudiciales para las empresas de Castilla y León. Así que se podían dedicar a gobernar, a ejercer sus competencias en vez de generar ruido para tapar su incompetencia", ha remarcado.

PLAN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Además, ha anunciado que el PSOE impulsará en las Cortes una iniciativa dirigida a que se ponga en marcha un nuevo Plan de Promoción y Desarrollo Industrial de Castilla y León, que tiene que ser, en primer lugar, dialogado con los agentes económicos y sociales, con los representantes de los trabajadores y con las empresas, con el tejido empresarial de Castilla y León, pero también con las universidades, con los partidos políticos y también con los ayuntamientos.

Entre todos, ha señalado el líder socialista, hay que ser capaces de poner en marcha un gran plan de promoción y desarrollo industrial que "pare esta sangría empresarial y demográfica que Castilla y León lleva sufriendo durante las últimas décadas", que frene "la fuga de empresas" y que ponga en marcha medidas para el retorno y la retención del talento, así como un sistema de incentivos fiscales y de ayudas al funcionamiento de las empresas, "utilizando todos los mecanismos de protección de la inversión y fiscales que tiene a su disposición la Junta de Castilla y León".

Por último, el líder socialista ha recordado que el único mecanismo de ayuda a las empresas de toda España está en Castilla y León, avalado por la Unión Europea, como las ayudas al funcionamiento de Soria, Cuenca y Teruel.

"No hay que mirar, como decía Aznar en aquella frase maldita, a lugares y desiertos lejanos. No, no, está aquí, está en Castilla y León. Es una decisión del Gobierno de España y afecta a la provincia de Soria", ha concluido.