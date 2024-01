Tudanca garantiza enmiendas a la Ley de Blindaje de Servicios Públicos para evitar "consolidar recortes"

El Grupo Socialista de Castilla y León presentará enmiendas en materia de Sanidad, de Educación y de Servicios Sociales a la Ley de Blindaje de Servicios Públicos, así lo ha anunciado el secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes en Ávila, junto al secretario provincial del PSOE, Jesús Caro, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila, Eva Arias, en la que se han tratado temas locales.

Estas medidas se harán para "evitar que sea una norma de consolidación de recortes", ya que para Tudanca la Ley que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llama de 'blindaje' "es una consolidación de los recortes de servicios públicos".

El secretario regional considera que hay mucho por hacer todavía ya que, asegura, hay consultorios médicos en la Comunidad que no han tenido ni una sola cita presencial el pasado año; una "desigualdad" que convierte a miles de vecinos en Ávila y en Castilla y León "de segunda, que no tienen médicos en sus pueblos, que no son atendidos en la sanidad pública".

El PSOE ha registrado enmiendas para garantizar "que haya una consulta de medicina familiar y de enfermería en toda la red de Atención Primaria de Castilla y León, también en los consultorios médicos del medio rural", que no haya lista de espera en Atención Primaria, o la garantía de que los profesionales médicos tengan un "transporte adecuado para acceder a toda esta red de atención primaria en todo el medio rural y que se ponga en marcha un sistema de incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura y para la atracción de profesionales sanitarios".

También Tudanca ha anunciado enmiendas en materia educativa, dirigidas a "que se mantengan todos los centros de formación profesional, todos los colegios e institutos en el medio rural, que se mantenga toda la oferta educativa y que se ponga en marcha lagratuidad de libros de texto y material escolar para todos los alumnos estudiantes de Castilla y León".

En cuanto a los Servicios Sociales, el PSOE pedirá que se mantengan los existentes, así como que se incremente la financiación, especialmente en los ayuntamientos, al considerar que la Junta les "intrafinancia".

Todo ello para que se "blinde" de forma efectiva la sanidad, la educación y los servicios sociales en todo el territorio de Castilla y León, porque "no puede haber un solo castellano y leonés que no tenga acceso en igualdad a los servicios públicos".