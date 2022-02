Tudanca espera que el PP pida su abstención, pero cree que pactarán con Vox

El secretario general del PSCYL, Luis Tudanca, ha expresado este jueves que espera que el ganador de las elecciones en Castilla y León, el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, le pida su abstención para facilitar su investidura en la reunión que tienen agendada el lunes, aunque cree que "PP y Vox acabarán pactando" en la Comunidad: "Creo que lo tienen hecho", ha subrayado.

En una entrevista en la Cadena Ser, Tudanca ha expresado que el PSOE está dispuesto a hablar de la abstención de su formación siempre que se ponga encima de la mesa un "cordón sanitario" a Vox en toda España, aunque ha considerado muy improbable esta situación, ya que el PP "no está en eso".

"PP y Vox van a acabar pactando porque para el PP no es un problema moral, sino orgánico", ha argumentado el socialista, que ha descartado así un escenario con una posible repetición electoral, ya que el PP tiene "pavor" a volver a las urnas, porque Vox "se los ha zampado".

Por este motivo, ha subrayado que el PSOE "no va a regalar un Gobierno al PP" si estos no están dispuestos a aislar a Vox en toda España, pero ha pedido a los populares que se "aclaren", ya que no sabe si creer lo que dice Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida en relación a posibles pactos con la formación de Santiago Abascal.

"Si quieren cambiar de opinión, estamos dispuestos a hablar", ha indicado Tudanca, que ha confesado estar por la labor de dejar a un lado sus intereses políticos y anteponer así que no haya ni un retroceso en derechos en Castilla y León en un posible pacto entre PP y Vox.

Finalmente, sobre el análisis del resultado electoral, el secretario general de los socialistas castellanoleoneses ha pedido hacer una reflexión sobre los partidos localistas y su "utilidad", ya que, a la postre, han servido para "apuntalar en el poder a aquellos que llevan destrozando los territorios 35 años".