Tudanca "enormemente decepcionado e indignado" por los cambios en las listas de C.y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado "enormemente decepcionado y enormemente indignado" con los cambios introducidos por la dirección federal de ese partido en las listas enviadas desde esa Comunidad, según ha expresado en Madrid a la entrada del Comité Federal que cerrará este sábado las candidaturas de toda España.

"No me gusta, no lo voy a ocultar, aunque en todo caso, como he hecho siempre, lo primero que haré será hablar en los órganos del partido, en el Comité Federal, y expresar la opinión del conjunto de la federación de Castilla y León dentro del Comité Federal sobre todo teniendo en cuenta lo que nos jugamos", ha trasladado Tudanca en declaraciones a los medios.

Los cambios en las listas electorales introducidos por la dirección federal del PSOE en las enviadas por los socialistas de Castilla y León, con Javier Izquierdo encabezando la del Senado por Valladolid y Manuel Arribas, uno de los reconocidos participantes en cenas con 'Tito Berni', para liderar la lista al Congreso por Ávila, han causado un gran enfado en el PSOE castellano y leonés.

Lo mismo ha sucedido en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Aragón, comunidad esta última en la que se ha producido una renuncia en bloque de los candidatos; con la decisión además del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, de no acudir este sábado al Comité Federal del PSOE por el malestar creado después de que Ferraz cambiara algunas candidaturas.

"Hoy venimos a aprobar las listas, y como les digo estoy defraudado, pero este país se juega muchísimo y si alguien lo sabe bien somos los que llevamos un año sufriendo un gobierno del PP y de Vox, y las consecuencias de que la extrema derecha entre en las instituciones", ha trasladado Tudanca.

A su juicio, "eso es lo más importante hoy, lo más importante hasta el 23 de julio y lo que vamos a hacer con todas nuestras fuerzas es emplearnos a fondo en la campaña electoral para que el 23 de julio siga habiendo un gobierno progresista y evitemos que pueda pasar en España lo que está ocurriendo en Castilla y León", ha concluido el líder del PSCyL.