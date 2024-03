Tudanca defiende la reapertura de la línea Burgos-Aranda-Madrid y pide a Puente que siga con el estudio de viabilidad

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado la necesidad de esperar a las conclusiones del informe de viabilidad antes de tomar cualquier decisión sobre el tren directo Burgos-Aranda de Duero-Madrid después de que el ministro de transportes, Óscar Puente, aseverase que su reapertura es "complicada" por su "elevado coste".

Al respecto, Tudanca, que ha estado acompañado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa, ha aseverado que el PSOE seguirá reivindicando la reapertura de este corredor ferroviario "gobierne quien gobierne y sea quien sea ministro".

Para Luis Tudanca "es viable y no sólo en rentabilidad económica, sino social y de desarrollo de la comarca de la Ribera del Duero", zona que actualmente no tiene transporte por ferrocarril por lo que ha precisado que "no vale que digan que es difícil porque para cosas sencillas todo vale", y ha recordado que también la liberalización de la AP-1 fue un tema "complicado".

"Seguiremos insistiendo a Óscar Puente que se siga adelante con el estudio de viabilidad. Vamos a seguir reivindicando la reapertura. Nadie va a cambiar nuestra posición sobre el Directo", ha subrayado Luis Tudanca.

Sobre las declaraciones de Óscar Puente también se ha pronunciado la portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, quien ha incidido en que se va a seguir trabajando para la reapertura del Tren Directo Madrid-Aranda de Duero-Burgos "sea un hecho".