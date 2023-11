Tudanca cree que Pollán ha perdido el control de las Cortes y afirma que no está a la altura del cargo que ostenta

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha expresado su convencimiento de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox, ha perdido el control del Parlamento autonómico y ha afirmado a renglón seguido que el jefe del Legislativo no está a la altura del cargo que ostenta y que, en su opinión, nunca debió ocupar.

"Es incapaz de hacerse con el control y de mantener el orden", ha añadido Tudanca que ha acusado a Pollán de haber "mirado hacia otro lado" cuando el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, también de Vox, hacía "gestos obscenos machistas" a dos procuradoras del Partido Socialista, Nuria Rubio y Patricia Gómez. "No se puede tolerar", ha insistido.

El socialista ha reprochado a Pollán que, en lugar de expulsar "de forma inmediata" del pleno de las Cortes a los "machistas", haya estado a punto de hacerlo con él, que había pedido la palabra en la sesión para denunciar el "machismo" que ha achacado al vicepresidente de la Junta de Castilla y León porque "juega con su impunidad". "Ha estado a punto de echarme del Parlamento a mí", ha ironizado.

Tudanca ha exclamado un "¡ya está bien!" y ha asegurado de forma tajante que el ambiente en las Cortes de Castilla y León "es irrespirable". "El presidente de extrema derecha de las Cortes de Castilla y León, por obra y gracia de los votos y del apoyo del Partido Popular, nos ha impedido, incluso, manifestar nuestra opinión. Este es el Parlamento que tenemos, esta es la situación que tenemos en Castilla y León", ha sentenciado.

Según ha asegurado en rueda de prensa, los procuradores socialistas tienen que "soportar" y "aguantar" en todos los plenos "insultos, amenazas y ataques absolutamente machistas" y ha aclarado que "la única diferencia" en la sesión plenaria de hoy ha sido que el vicepresidente "lo ha hecho de forma reiterada y lo ha hecho de forma mucho más lamentablemente gráfica".

"El deterioro en Castilla y León no puede seguir ni un minuto más", ha zanjado Tudanca que ha rememorado el episodio de la "peineta" que realizó el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a una diputada socialista. "Entonces dijo que se estaba colocando la corbata, hoy que si el gesto tenía que ver con llamarnos llorones a los socialistas", ha continuado el socialista para quien lo que demuestran estos gestos de los dirigentes de la Junta tiene que ver con "algo mucho más grave".

"No soportan que existamos, no soportan que haya socialistas, no soportan que haya oposición, no soportan que haya Democracia y, sobre todo, no soportan que haya feministas, no soportan que haya mujeres que les planten cara con mucha más dignidad de la que la extrema derecha, el señor García-Gallardo y el señor Mañueco van a tener nunca", ha concluido en su reflexión.

Luis Tudanca ha reivindicado que las mujeres y las feministas fueron las que pararon a PP y a Vox en las elecciones del pasado mes de julio cuando dijeron que no iban a permitir que España tenga "un Gobierno abiertamente machista, abiertamente franquista y abiertamente fascista".