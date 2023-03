Tudanca carga contra el "conformismo" de la Junta y las "trabas" del PP que "impiden" la llegada de fondos europeos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha cargado este domingo contra la posición de "conformismo y resignación" por la que opta la Junta ante las dificultades y ha elogiado el trabajo de los socialistas que "pelearon" los fondos europeos a pesar de las "trabas" del Partido Popular que "aún hoy impiden" la llegada de estos fondos para la recuperación.

Así se ha expresado en declaraciones a los medios el dirigente socialista este domingo antes de participar en la capital del Bierzo en unas jornadas sobre la capacidad transformadora de los fondos europeos.

"Podíamos haber adoptado una posición como la que desde mi punto de vista opta la Junta de Cyl que es el conformismo, que es la resignación. Hay dificultades, no podemos hacer nada, nos resignamos. No, nosotros no lo hemos utilizado de excusa, sino que lo queremos convertir en una oportunidad", ha expresado el líder autonómico de los socialistas.

Así, ha puesto en valor que Ponferrada se ha convertido en "motor de desarrollo" gracias al trabajo de los socialdemócratas y de su presidenta, Iratxe García, pero también gracias a la "ambición" del alcalde, Olegario Ramón.

"Hay que reconocer y poner perspectiva a lo que ha sucedido. Sí, a España a CyL al Bierzo van a llegar fondos europeos porque lo peleó Iratxe, porque lo pelearon los socialdemócratas ante el Parlamento Europeo y ante la Comisión, porque lo peleó el Gobierno de España a pesar de un PP que no quiso que llegaran que puso todas las trabas del mundo y que aún hoy está impidiendo que estos fondos europeos lleguen", ha apuntado a renglón seguido.

Tudanca también ha reconocido la existencia de "tiempos de incertidumbre" con la sucesión de crisis sanitaria o económica y, en especial, en zonas en transición como El Bierzo, "que han necesitado una apuesta decidida para la reconversión".

Eso sí, ha hecho hincapié en que el trabajo de los socialdemócratas se hace "con una perspectiva social, convencidos de que los fondos europeos deben llegar a todos los puntos de nuestra tierra para que haya oportunidades e igualdad y reducir los desequilibrios territoriales. Para que el desarrollo económico y la creación de empleo sean equilibrados".

El secretario del PSOE CyL ha puesto sobre la mesa "ejes" sobre los que se ha cimentado la llegada de los fondos, entre los que ha destacado la apuesta del Gobierno para que hubiera "fondos adicionales" para favorecer una transición justa a territorios que "se lo merecen y se les debe" y la "ambición" del alcalde de Ponferrada "por hacer bien" los proyectos, con un buen equipo, buen asesoramiento y buenos técnicos para que convertirla "en motor de desarrollo".

En ese sentido, ha elogiado el "liderazgo" del alcalde, que ha actuado "con elegancia ante las dificultades y las trabas de un Partido Popular que prefiere que a esta tierra le vaya mal, a ver si así recuperan lo que les negó la ciudadanía hace 4 años". Asimismo, ha expresado su deseo de que la capacidad tractora de Ponferrada y de estos fondos europeos beneficien a más municipios del Bierzo y Laciana.

IRATXE GARCÍA

Por su parte, la presidenta de los socialdemócratas europeos, Iratxe García, ha criticado la actitud del PP en el Parlamento Europeo, que "lejos de arrimar el hombro o pensar en los aspectos positivos que suponen para la gente la llegada de los fondos europeos, ponen piedras en el camino". También ha puesto en valor el trabajo del alcalde de Ponferrada para convencer a las instituciones europeas de la necesidad de "flexibilizar" criterios y plazos.

Por su parte, el primer edil de la capital del Bierzo ha agradecido la presencia de García porque "siendo tan grande la UE ha decidido acudir a Ponferrada" y eso, ha añadido, significa "un compromiso con el territorio y, probablemente, que algo estaremos haciendo bien en Ponferrada".

Además, Ramón ha subrayado que Ponferrada ha hecho "un buen trabajo" de preparación de proyectos "con músculo" para optar a esos fondos europeos que suman más de 13 millones de euros en materias como la digitalización, la sostenibilidad y el turismo.