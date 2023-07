El TSXG valida un voto al PP rodeado con tinta azul, lo que le da un nuevo concejal en Corcubión (A Coruña)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha validado un voto al PP en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, lo que le reporta un edil más, en detrimento de la formación Partido Autónomo de Corcubión, que solo había conseguido un representante.

El voto tenía rodeada toda la candidatura con un círculo con tinta azul y estaba marcado el nombre del candidato. Así, el tribunal ha estimado el recurso contencioso electoral interpuesto por dos candidatos del PP de Corcubión frente al acto de proclamación de electos de la corporación local del municipio de 16 de junio de 2023, efectuada por la Junta Electoral de Zona.

En consecuencia, los magistrados de la sala contencioso-administrativo han declarado la nulidad del acuerdo de proclamación del único concejal del Partido Autónomo de Corcubión y, en su lugar, ha proclamado al candidato situado en el segundo lugar de la candidatura del PP.

El alto tribunal gallego explica que, aplicando a este caso la doctrina del Tribunal Constitucional, "no puede afirmarse que el rodeo de la lista completa de candidatos con un círculo y el hacer una marca junto al primer candidato de la lista haya de conllevar la nulidad del voto".

Así, subraya que han de prevalecer "los principios de conservación de actos válidamente celebrados, de interpretación más favorable a la plenitud del derecho de sufragio y de conocimiento de la verdad material".

La Sala afirma que, realmente, no ha tenido lugar "una alteración relevante de la lista electoral con las señales que presenta la papeleta analizada", pues entiende que ha quedado "claramente expresada la voluntad del elector, sobre la cual no cabe albergar dudas". La sentencia es firme, pues contra ella no cabe presentar recurso.

APLAZAMIENTO DEL PLENO

Precisamente, este es uno de los ayuntamientos en los que se ha visto aplazado el pleno de investidura. Si bien en un primer momento la junta de zona dio por válido el voto, la junta electoral central dictaminó que la papeleta era nula, lo que daba un concejal a PACOR en detrimento de uno del PP.

Los populares presentaron este recurso, lo que ha dejado pendiente para el 7 de julio el pleno de investidura, una vez resuelta la discrepancia.