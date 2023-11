El TSJPV dice que el acuerdo entre PSOE y Junts acaba con la separación de poderes

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha considerado que el acuerdo entre el PSOE y Junts, por sus referencias a la judicialización de la política, supondría el final de la separación de poderes en el Estado español.

Este acuerdo se ha tomado por una mayoría de 4 sobre 5 y el voto particular discrepante del presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, que entiende que dentro de las atribuciones de la Sala de Gobierno no está la de opinar sobre un acuerdo entre dos partidos, "cualquiera que sea la consideración que merezca el contenido del mismo".

La Sala de Gobierno del Superior vasco considera en una declaración que "la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para determinar situaciones de judicialización de la política y las consecuencias derivadas de ello (acciones de responsabilidad y modificaciones legislativas), resultan una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales, y un ataque frontal a la separación de poderes"

"Implicaría que el Poder Legislativo se convierta en supervisor del Poder Judicial", ha remachado.

Para el TSJPV, resulta "inadmisible" que en un Estado de Derecho donde el poder judicial "es independiente y se rige única y exclusivamente al imperio de la ley" se planteen iniciativas de este tipo, que "en última instancia" suponen "un grave menoscabo a los derechos y libertades de todos los ciudadanos".

En su voto particular, el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, rechaza esta declaración por entender que la Sala de Gobierno "no debió adoptar un pronunciamiento sobre el acuerdo suscrito entre dos partidos políticos: el PSOE y Junts per Catalunya".

En su opinión, ni la ley del Poder Judicial ni el reglamento del Consejo General del Poder Judicial contempla que una Sala de Gobierno "efectúe un pronunciamiento público sobre la valoración de un acuerdo entre dos partidos políticos, cualquiera que sea la consideración que merezca el contenido del mismo".