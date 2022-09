El TSJM decidirá sobre ejecución de exhumaciones en el Valle de los Caídos

El juzgado madrileño en el que recayó el proceso de exhumación de varias víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos ha acordado no ejecutar esos trabajos hasta que la sentencia que dio la razón a las familias de los fallecidos sea firme, de manera que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que decidirá.

Así lo acuerda la titular del Juzgado de lo Contencioso número 10 de Madrid en un auto fechado el pasado 9 de septiembre, al que ha tenido acceso Efe, en el que desestima la solicitud de apertura de pieza de ejecución referida a la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 20 de junio y que daba luz verde a la exhumaciones.

En esa sentencia el TSJM levantó la suspensión de la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas de la Basílica del Valle de los Caídos para llevar a cabo las exhumaciones de víctimas del franquismo, estimando el recurso de apelación interpuesto por la abogada del Estado contra el auto de 16 de noviembre de 2021 del citado juzgado de lo contencioso -en la pieza de medidas cautelares-, que quedó revocado.

Contra esta sentencia cabía interponer recurso de casación en el plazo de 30 días, lo que ya ha hecho una asociación en defensa del Valle de los Caídos.

"No procede abrir pieza de ejecución, ni provisional ni definitiva, en la pieza de medidas cautelares", sostiene ahora la magistrada tras explicar que el incidente de ejecución planteado no resuelve el pleito definitivamente, puesto que se trata de una pieza separada de medidas cautelares y no se pronuncia sobre el fondo: si la concesión de la licencia para las obras de exhumación incumplen las normas del municipio.

En el auto la jueza rechaza pronunciarse, como pedía la Abogacía del Estado -en defensa de Patrimonio Nacional-, sobre si tras la sentencia del TSJM ya es ejecutable el acto administrativo recurrido en el proceso, que es el acuerdo de 24 de junio de 2021 del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por el que se concedía a Patrimonio Nacional la licencia para rehabilitar los accesos a las criptas y así llevar a cabo las exhumaciones.

Argumenta la jueza que esta decisión corresponde al Ayuntamiento y no al tribunal, detallando que no es lícito "solicitar a la Sala aclaraciones sobre la ejecución del acto" u otras decisiones "pues de esa forma se pretende hacer del tribunal de justicia un asesor jurídico de la Corporación legal, al margen de la vía procesal y de lo decidido en el recurso, que desnaturalizaría con toda evidencia la función judicial contencioso administrativa".

Paralelamente a este proceso, recientemente los familiares de las víctimas del franquismo afectadas en el mismo presentaron una querella contra la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López, por un posible delito de prevaricación por no reactivar la licencia de actividad municipal para que Patrimonio pudiera acometer las obras para acceder a las criptas de la Basilíca del Valle de los Caídos.

Alegan que el 24 de junio de 2021 se acordó por la Junta de Gobierno municipal conceder la licencia, pero, tras la decisión del TSJM en este sentido, la alcaldesa ha dicho en el pleno municipal que no reactivará la licencia, lo que "vulnera la reparación de la víctimas" y sus derechos.