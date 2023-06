El TSJM absuelve a un condenado por falsificar obras de Chillida pero mantiene que estafó

Determina que atribuir a artistas de renombre lo no creado por ellos "no es, en este caso, un delito contra la propiedad intelectual"

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha absuelto de un delito continuado contra la propiedad intelectual a un condenado por falsificar y vender a una casa de subastas obras fraudulentas de artistas de reconocido prestigio como Eduardo Chillida, Roy Lichtenstein o Edvard Munch.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los magistrados del Tribunal Superior revocan la condena impuesta al condenado, defendido por el despacho Ospina Abogados, por el citado delito pero mantienen la pena por un delito continuado de estafa.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Guillermo C. T. a cuatro años de cárcel al considerar acreditado que vendió un total de dieciséis obras atribuidas a diversos autores, de las que quince eran copias fraudulentas realizadas por él mismo o un tercero con conocimiento de su falsedad. La condena queda ahora reducida a un año y nueve meses por la estafa.

En el recurso, el letrado defensor Juan Gonzalo Ospina exponía que "a pesar de lo manifestado en la sentencia, no hay evidencias de cargo suficientes para entender que C. T. falsificó ni una sola de las obras cuyo falseamiento se le atribuye".

En contra del criterio de la Audiencia, los magistrados afirman ahora que no se da ninguna de las conductas típicas del delito contra la propiedad intelectual, por "más que el tribunal reitere su descripción como plagio". "Por curioso y paradójico que pueda resultar atribuir a artistas famosos o de renombre, lo no creado por ellos no es, en este caso, un delito contra la propiedad intelectual", sentencia la Sala.

Según la sentencia de instancia, el condenado se valió de la mediación de una sala de subastas de Madrid con la que firmó un contrato el 20 de noviembre de 2018 para vender hasta un total de 16 obras de arte que resultaron ser copias realizadas por él mismo o por un tercero bajo sus designios.

En el juicio, compareció Ignacio Chillida, hijo del escultor y grabador Eduardo Chillida. El testigo certificó que varias de las obras atribuidas a su padre que fueron depositadas en una sala de subastas de Madrid eran falsas.

La resolución también contempla la indemnización por vía de responsabilidad civil en 578,45 euros a 'El Marco Verde'; en 8.524,60 euros a Gonzalo R. D.; así como en 48.000 euros a los herederos de José Guerrero por los daños y perjuicios morales causados a la imagen de la obra del artista y a la Compañía Zabalaga Leku, en la cantidad de 39.700 euros.