TSJC rechaza investigar a Sàmper por la actuación de Mossos en ataques a Vox

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado investigar al conseller de Interior, Miquel Sàmper, por la presunta "pasividad" de los Mossos d'Esquadra en los ataques a Vox en la campaña del 14F y ha afeado al partido de ultraderecha que "dispare por elevación" sin aportar pruebas.

En un auto, que se puede recurrir, la sala civil y penal del alto tribunal catalán descarta admitir la querella de Vox, que acusaba a Sàmper por omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y delito electoral, al considerar que no ha aportado pruebas que apunten a que ordenó a los Mossos que no identificara ni detuviera a los contra-manifestantes en varios actos de campaña, como en Vic (Barcelona), Valls (Tarragona) y Salt (Girona).

El TSJC resalta que, como sostiene la Fiscalía, la querella "carece de la más mínima apoyatura probatoria" respecto a la existencia de indicios que sugieran racionalmente la autoría de Sàmper respecto de los delitos de los que se le acusan.

Vox denunció ante el TSJC que en varios de sus mítines durante la campaña del 14F los asistentes sufrieron el "acoso" y la "violencia verbal y física" por parte de grupos contrarios, pese a la presencia de los Mossos d'Esquadra, que en ocasiones fue "insuficiente" e incurrieron en una "sistemática pasividad".

Según Vox, el responsable en "última instancia" de esta "conducta omisiva" por parte de los Mossos d'Esquadra, que supone un "flagrante incumplimiento de sus deberes", recae en el conseller Sàmper, además del director general de la Policía, Pere Ferrer, el director general de Administración de Seguridad y los respectivos delegados territoriales del Gobierno en Cataluña, a los que atribuye una supuesta orden impartida a la policía autonómica para que no se identificara y detuviera a los autores de los ataques.

No obstante, la sala replica que, por más que sea "indiscutible" que los Mossos dependan jerárquicamente del conseller de Interior, "ante una o varias actuaciones concretas" de las que se discrepe de su intervención "no es admisible construir" una acción judicial contra un responsable político sustentada únicamente en este vínculo, "cuando no existe constancia alguna de resoluciones, disposiciones u órdenes en el sentido que se apunta en la querella, ni es posible presumirla".

"Lo que pretende el recurrente es comenzar por arriba la investigación de unos hechos a los que atribuye apariencia delictiva, disparando por elevación, cuando la consistencia de dicha apariencia está todavía pendiente de determinar", resalta la sala.

Para el TSJC, en este caso "todavía no se ha precisado adecuadamente la comisión de ningún delito en las ocasiones que se describen en la querella, no ya solo por parte de los integrantes de los dispositivos policiales y por sus responsables directos sobre el terreno, sino también por las personas ignoradas a las que la formación política querellante denomina contra-manifestantes, sobre la tipicidad penal de cuya conducta y de sus resultados sería necesario investigar primero".