El TSJC impide a UGT e Intersindical personarse en la ejecución del 25 %

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha impedido a UGT, el sindicato independentista Intersindical CSC y otras dos entidades sociales personarse en el proceso de ejecución de la sentencia que impone el 25 % de castellano en las escuelas, al concluir que no son parte afectada.

En un auto, que cuenta con el voto particular de dos de los cinco miembros del tribunal, la sala de lo contencioso del TSJC resuelve no admitir la personación de ambos sindicatos, así como de la Fundación Catalunya Fons per a la Defensa dels Drets dels Catalans, Intersindical-CSC y Asociación de Estudiantes en Defensa de la Educación Pública.

En concreto, la sala considera que UGT no tiene "un interés profesional o económico del que podría derivarse un beneficio o perjuicio para los afiliados, trabajadores del servicio público educativo o sindicatos" que justifique que sea aceptado en el proceso como parte afectada.

En el caso de Intersindical, Fundació Catalunya Fons y la Asociación de Estudiantes, la sala admite que sus estatutos prevén "tanto la promoción y desarrollo de la lengua catalana como de actividades y fines en el ámbito de la educación".

No obstante, considera el tribunal que en la sentencia del 25 % "en ningún momento se ha planteado ni cuestionado la posición del catalán como lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo", sino el "umbral mínimo de presencia" del castellano.

Por ese motivo, añade el auto, "no se aprecia que las solicitantes ostenten la condición de personas afectadas, al no verse menoscabados ni perjudicados sus derechos e intereses legítimos por efecto de la ejecución o inejecución de la sentencia".

Los votos particulares discrepan de este argumento y recuerdan que si la sentencia garantiza un uso mínimo de castellano en las aulas, "ese hecho afectará al uso del catalán", por lo que las asociaciones dedicadas a la promoción de esta lengua sí pueden verse legitimamente afectadas.