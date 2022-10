El TSJC confirma la recusación de un juez apartado del juicio a Torrent

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la recusación del magistrado Carlos Ramos, que le impidió formar parte de la sala que juzgó al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, y a los miembros soberanistas de su mesa.

Según ha informado este miércoles el TSJC, la sala de recusaciones del alto tribunal catalán ha decidido por mayoría, con dos votos particulares en contra, rechazar la admisión del recurso presentado por la Fiscalía, que pedía la nulidad del acuerdo que apartó al magistrado Carlos Ramos como integrante el tribunal que entre el 5 y el 7 de octubre pasado juzgó por desobediencia a Torrent y su Mesa.

De hecho, al iniciarse el juicio, la Fiscalía y las defensas pidieron sin éxito que se suspendiera la vista mientras se resolvía el último recurso del ministerio público contra la recusación de Ramos, que fue apartado del juicio, al igual que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, por dudas sobre su imparcialidad.

Al comenzar el juicio, la fiscal Assumpta Pujol pidió que se suspendiera la vista hasta que se resolviera el incidente de nulidad y mostró su "sorpresa" por el hecho de que la sala de recusaciones del TSJC diera diez días a las partes para pronunciarse -en vez de los cinco días habituales-, lo que hacía imposible que estuviera resuelto antes de que se iniciaran las sesiones.

Sin embargo, el tribunal, presidido por el magistrado Carlos Mir, y ya sin Ramos ni Barrientos, acordó proseguir adelante con el juicio, al considerar que no había "ninguna causa" para paralizarlo y porque entendía que no tenía sentido "dilatar" la causa y que "no se acabe nunca".

Una vez se ha celebrado el juicio -todavía pendiente de que se notifique la sentencia-, la sala de recusaciones del TSJC -la del 77- se ha reunido esta mañana para deliberar sobre este incidente de nulidad de la Fiscalía, una vez recibidas todas las alegaciones, y ha decidido rechazar su admisión.

Por el momento, únicamente ha trascendido la decisión de la sala del 77 tras su deliberación, porque en los próximos días se redactará la resolución con los argumentos, según el TSJC.

El juicio a la Mesa del Parlament se tuvo que aplazar en julio para sustituir al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que fue apartado del tribunal al apreciar la sala del 77 que se veía "comprometida" su "apariencia de imparcialidad" porque en 2018 abandonó un acto donde Torrent habló de "presos políticos".

Un mes después, el TSJC apartaba también al magistrado Carlos Ramos -con los votos particulares contrarios de dos de los seis magistrados de la sala del 77- al entender que algunas expresiones que utilizó en un auto del proceso revelaban un "apasionamiento personal" y suscitaban "la legítima sospecha de falta de imparcialidad".

Igualmente, la sala 77 también ha desestimado hoy el recurso presentado por el exvicepresidente del Parlament Josep Costa (JxCat) sobre la designación del magistrado sustituto de Barrientos como miembro del tribunal que juzgó a la Mesa.

Según la sala del 77, una vez resuelta la recusación y apartado Barrientos del tribunal que tenía que juzgarle, la decisión ya quedaba automáticamente ejecutada. EFE

