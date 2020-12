TSJC confirma la condena a Rosa Peral y Albert López por crimen de la Urbana

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado la condena de 25 y 20 años de cárcel, respectivamente, para Rosa Peral y a Albert López por el crimen de la Guardia Urbana, en el que asesinaron en 2017 a la pareja de ella en un triángulo amoroso, al concluir que los indicios sobre su coautoría son "abundantes".

En la sentencia, la sala de apelaciones del TSJC desestima los recursos de Peral y López contra la sentencia de abril pasado en la que la Audiencia de Barcelona, en virtud del veredicto de un jurado popular, les condenó por el asesinato en mayo de 2017 del también guardia urbano Pedro Rodríguez, cuyo restos fueron hallados en el maletero de su coche, totalmente calcinado y abandonado en una pista forestal del pantano de Foix (Barcelona).

Según el TSJC, los indicios analizados por el jurado popular "desmienten" las versiones exculpatorias de ambos acusados: Rosa Peral atribuyó su participación como encubridora por un 'miedo insuperable' hacia Albert López, que, por su parte, alegó que ella le dominaba y que le hacía actuar como un "autómata".

"Cada acusado aporta elementos incriminatorios del otro sin duda para generar dudas acerca de quién mató a Pedro. No obstante, los abundantes indicios...nos llevan de forma inexorable a una actuación conjunta por parte de ambos", concluye el TSJC, que reconoce que el jurado popular se encontró con un "gran problema" a la hora de motivar los actos "concretos" que realizó cada uno de ellos "para acabar con la vida de Pedro".

No obstante, el TSJC desestima uno a uno los argumentos esgrimidos por las defensas para que se revocara su condena y resalta que la "simple lectura" del veredicto sobre los elementos probatorios de la coautoría del crimen por parte de los dos acusados constata que la decisión del jurado popular fue "razonable" y "lógica".

Como ocurre también en el caso de Albert López, el TSJC destaca que el jurado popular "está convencido de la culpabilidad de Rosa", ya que "no se trata de una simple creencia o sospecha, sino de un convencimiento razonable basado en una pluralidad de indicios que valorados de forma conjunta no permiten alcanzar ninguna otra conclusión que no sea su autoría".

"Con independencia de quién propinara los golpes a Pedro, lo cierto es que ha quedado probado que ambos acusados se concertaron para darle muerte, concierto que abarcó el intento de imputación de otra persona ajena a los hechos y la forma de deshacerse del cadáver", resalta el TSJC.

Sobre la falta de un móvil parara cometer el crimen que alegaron los condenados en sus recursos, el TSJC replica que las razones o motivaciones que les llevaron "a decidir la muerte de Pedro resultan irrelevantes, pues incluso la inexistencia de móvil no excluye la voluntad de matar".

La sala defiende también que la Audiencia impusiera a Peral la pena más alta por un delito de asesinato -con la agravante de parentesco-, ya que si bien es cierto que los asesinos intentaron ocultar el cadáver para no ser descubiertos, ello se puede hacer de "muchas maneras" y hay algunas "más dolorosas que otras", ya que suponen un mayor "duelo" y por tanto merecen un mayor castigo, como en este caso, en que lo calcinaron totalmente.

Además, destaca que Rosa Peral "ha faltado a la verdad durante todo el procedimiento", lo que no debe ser tenido en cuenta a la hora de incrementar la condena, pero tampoco le puede suponer "un beneficio".

De esta forma, el TSJC confirma en todos sus extremos la sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenó a los examantes Peral y López por matar a Pedro Rodríguez al llegar a la conclusión de que la víctima "por diversas razones obstaculizaba su relación y situación".