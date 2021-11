El TSJC concluye que Podemos no despidió a una asesora como represalia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concluido que Podemos no despidió a su exresponsable de Cumplimiento Penal Mónica Carmona como "represalia" por haber denunciado supuestas irregularidades en el caso Neurona, ya que no advirtió de ellas al partido hasta que trascendió su cese.

Así lo ha determinado la sala social del TSJC en una sentencia en que ratifica la decisión del Juzgado de lo Social 1 de Granollers (Barcelona), que en marzo de 2021 ordenó a Podemos readmitir a Carmona en su categoría de asesora jurídica, aunque rechaza la pretensión de la afectada para que se reconociera que había sido despedida vulnerando sus derechos fundamentales para perjudicarla "sin causa", debido a una "represalia".

En su sentencia, que se puede recurrir ante el Supremo, la sala del TSJC rechaza la pretensión de Carmona, al igual que hizo el juzgado de Granollers que dictó la primera sentencia, y concluye que Podemos no despidió en 2019 a Carmona por haber denunciado supuestas irregularidades de la formación morada en el caso Neurona, porque no las comunicó a la dirección del partido hasta que algunos medios anticiparon que su cese sería inmediato.

Según el TSJC, Carmona comunicó a la dirección el partido estas supuestas irregularidades cuando ya sabía que la iban a despedir, "precisamente" para evitar que el cese se llevase a cabo.

Carmona alegó que la habían despedido porque investigó supuestas irregularidades en Podemos desveladas por el entonces responsable de protección de datos y seguridad de la información confidencial del partido José Manuel Calvente, relativas a varios contratos de los que sospechaba con la empresa Neurona S.L.

El TSJC, que se limita a dilucidar sobre la reclamación laboral sin entrar en el caso Neurona, concluye que el hecho de que Carmona conociera la existencia o no de estas irregularidades "no ha quedado demostrado" en el juicio, ya que en ningún momento afirmó que las comunicara a una tercera persona, ni siquiera al propio partido.

Por el contrario, según el Alto Tribunal catalán, la obligación de Carmona, de haber conocido estas supuestas irregularidades, teniendo en cuenta que es abogada de profesión y era responsable de cumplimiento normativo de Podemos, era comunicarlas a la dirección del partido para que tomara las decisiones oportunas.

"Comparando las fechas correspondientes, se puede verificar que las comunicaciones de la demandante a la dirección del partido se produjeron a partir de que se anticipara a los medios de comunicación su cese inmediato, y fueron encaminadas precisamente a que no se produjera este cese. No han existido, por tanto, ni el ejercicio del derecho ante la empresa ni la represalia de la misma, por tanto, no se puede apreciar la vulneración del derecho fundamental que se invocaba", sostiene el TSJC.