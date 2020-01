El TSJC avala llevar a juicio a alcalde de Agramunt y diputado de ERC por 1-O

Barcelona, 10 ene (EF).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado mantener su decisión de llevar a juicio al alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, por un delito de desobediencia por facilitar el 1-O en su municipio, cediendo locales públicos y ocultando las urnas.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC ha rechazado el recurso de reforma presentado por la defensa de Solé contra la resolución del tribunal del pasado 29 de octubre de dejar a un paso de juicio al político, al considerar que "existen indicios suficientes de criminalidad" y que "sí concurren" bastantes elementos indiciarios.

En el escrito, la juez del TSJC Mercedes Armas esgrime que Solé no solo no se opuso, aunque fuera "formalmente", a la cesión de la escuela Macià-Company para la celebración del 1-O, sino que además tuvo "alguna intervención directa" en la centro durante esa jornada, a fin de "preservar" las urnas con los votos o para decidir cuándo debían terminar las votaciones del referéndum suspendido por el Constitucional.

Si bien la resolución admite el argumento de la defensa de que el uso de las escuelas compete al departamento de Educación aunque el edificio sea de titularidad municipal, el auto concluye no obstante que el imputado "no solo no impidió la votación, sino que intervino a lo largo de la jornada tomando decisiones sobre la colocación de las urnas o el cierre" del centro.

En este sentido, el auto agrega que Solé "mantuvo el apoyo" como alcalde de Agramunt al referéndum del 1-O, pese a la providencia del TC que le fue notificada para impedir cualquier iniciativa que ignorara su suspensión.

Por ello, determina que la actuación del imputado durante el 1-O "no se ajusta al ámbito de competencias que le eran propias" como alcalde.

El proceso judicial contra Solé deriva de la instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general, José Manuel Maza, para que se abrieran diligencias a los alcaldes que apoyaran el 1-O, orden que se acompañaba de un listado de los 712 ayuntamientos que, según la web de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), habían aprobado decretos para poner a disposición del Govern sus locales.