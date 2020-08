El TSJ interviene un partido 'chavista' que se había desmarcado del PSUV

El CNE prorroga una semana el plazo para inscribir candidaturas ante los movimientos en los partidos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha intervenido el Movimiento Tupamaro, un partido 'chavista' que pretendía participar en las próximas elecciones parlamentarias al margen de la coalición oficialista Gran Polo Patriótico.

La Sala Constitucional del TSJ ordenó el martes "suspender la actual dirección nacional de la organización con fines políticos del Partido Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro)".

En su lugar, ha designado "una junta directiva 'ad hoc' para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario" por la cual Williams José Benavides Rondón, hasta ahora diputado del gobernante PSUV, será su nuevo líder.

El alto tribunal ha determinado que la nueva cúpula del Partido Tupamaro "podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, los símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización con fines políticos Partido Tupamaro".

El TSJ ya ha actuado así contra los partidos opositores Voluntad Popular, Acción Democrática y Primero Justicia, si bien es la primera vez que lo hace con un partido de la órbita 'chavista'. En todos los casos, lo ha hecho a petición de miembros cesados o expulsados por diversas causas, corrupción incluida.

Según informa el portal de noticias Efecto Cocuyo, la intervención judicial llega justo después de que los dirigentes cesados anunciaran su intención de aliarse con otras formaciones izquierdistas, como el PPT y el Partido Comunista, para presentar candidaturas propias a los comicios del 6 de diciembre.

Hasta ese momento, el Partido Tupamaro estaba integrado en el Gran Polo Patriótico, una coalición 'chavista' capitaneada por el Partido Socialista Unido de Venezuela que constituye la base parlamentaria del Gobierno de Nicolás Maduro.

El nuevo jefe de los 'tupamaros', Benavides Rondón, ya ha anunciado una vuelta al 'statu quo'. "Hemos reiterado una vez más nuestro respaldo al presidente, Nicolás Maduro, y reafirmamos la importancia de la unidad para consolidar la Revolución Bolivariana ante las recurrentes amenazas imperialistas", ha informado el propio partido en Twitter.

Maduro lanzó el lunes la campaña electoral del Gran Polo Patriótico y dijo que las listas de candidatos estaban cerradas al "95 por ciento", si bien encargó al vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, dar los detalles más adelante.

MOVIMIENTOS EN LA OPOSICIÓN MINORITARIA

Por otro lado, uno de los partidos de la llamada oposición minoritaria, Soluciones para Venezuela, ha anunciado que presentará sus listas electorales al margen de las otras formaciones --Movimiento Al Socialismo, Esperanza por el Cambio, Avanzada Progresista, Cambiemos y Copei--, que competirán con una lista conjunta.

Christian Chirinos, miembro de la cúpula de Soluciones para Venezuela, ha explicado que irán a las urnas en solitario porque no cree en la "polarización" entre el 'chavismo' y la oposición que sí participará en los comicios.

"Nuestra posición desde un principio es que no estamos de acuerdo con la polarización y la vacuna contra eso fue la representación proporcional, que es lo que garantizará el pluralismo político en la Asamblea Nacional. Estamos contra las planchas unitarias", ha dicho Chirinos a Efecto Cocuyo.

Estos partidos opositores son los que hace casi un año accedieron a embarcarse en un nuevo diálogo con el Gobierno de Maduro, rompiendo así con la oposición mayoritaria que lidera Juan Guaidó y que ha decidido no competir en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre por considerar que son una "farsa".

En este contexto, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indiria Alfonzo, anunció el martes que el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones a la Asamblea Nacional se ha prorrogado hasta el 26 de agosto, una semana más.

El objetivo, explicó, es "promover e incentivar la más amplia participación y pluralismo político, valores fundamentales de nuestro Estado democrático y social de derecho y de justicia, atendiendo a las distintas solicitudes de prórroga formuladas por las diferentes organizaciones con fines políticos".

SIN OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA UE Y LA OEA

Guaidó y los partidos que representa exigen que haya un CNE independiente; que todas las formaciones y dirigentes puedan postularse, ya que muchos están intervenidos, inhabilitados, detenidos o exiliados; y que haya observación internacional.

A este respecto, la UE ha reiterado recientemente que no se dan las condiciones para que haya unas elecciones "libres", "transparentes" y "justas", por lo que no enviará una misión de observación electoral, a no ser que el Gobierno acceda a cumplir los "requisitos mínimos" de la oposición.

En las últimas horas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también ha ratificado que el bloque regional no enviará observadores electorales a Venezuela, en respuesta a una petición en este sentido del movimiento venezolano ProCiudadanos.

"No hay un patrón electoral confiable, no existen garantías y respeto al voto secreto, tampoco hay equidad en la campaña electoral, entre otros inconvenientes que impiden que se lleve a cabo un proceso transparente", ha contestado Almagro.

Las elecciones del próximo 6 de diciembre son clave en la crisis venezolana porque, si la oposición pierde la Asamblea Nacional, Guaidó dejará de ser su presidente y con ello perderá también la legitimidad constitucional para continuar como "presidente encargado" del país.