Trump retomará los mítines presenciales para su campaña de reelección dentro de dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reanudará los mítines presenciales en el marco de su campaña de reelección dentro de dos semanas, según ha informado el gerente de la campaña, Brad Parscale.

"Los estadounidenses están listos para volver a la acción y eso hará el presidente Trump. 'El gran regreso estadounidense' es real y los mítines serán enormes. Veréis el tipo de multitudes y entusiasmo que Joe Biden sólo puede soñar", ha indicado Parscale a la cadena de televisión CNN.

Trump, que también liderará su primer evento para recaudar fondos a finales de este semana, no lleva a cabo ningún mitin desde marzo, cuando la pandemia del coronavirus detuvo sus eventos de campaña presenciales. No obstante, su campaña aún no ha proporcionado detalles sobre cuándo se celebrarán los mítines o dónde.