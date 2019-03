Trump publica su propuesta de presupuestos con recortes sociales y aumento del gasto militar

La iniciativa tiene pocas opciones de prosperar porque la oposición demócrata controla la Cámara de Representantes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha publicado este lunes su propuesta de presupuestos para 2020, unas cuentas que prevén 2,7 billones de dólares en recortes en la próxima década, pero que tienen muy pocas posibilidades de salir adelante dado que la Cámara de Representantes está controlada por la oposición demócrata.

En total, los presupuestos incluyen un recorte del 5 por ciento del gasto en el conjunto de las agencias federales, mientras que el gasto militar recibe un brutal espaldarazo, incluidos los 8.600 millones que reclama Trump para la construcción de un muro en la frontera con México.

Esta cantidad permitiría construir unos 1.160 kilómetros de barrera y contrasta con los 1.600 millones de dólares que planteó Trump en su petición inicial al Congreso. Más tarde la Casa Blanca elevó la cifra a los 5.000 millones y después a los 5.700, lo que derivó en el cierre parcial de varias instituciones federales. Finalmente Trump declaró la emergencia nacional para destinar más de 8.000 millones al muro, pero la Cámara de Representantes revocó su declaración.

En total, el gasto militar subirá 75.000 millones de dólares hasta alcanzar la cifra récord de 750.000 millones de dólares. La mayor parte de este incremento se introduce para las denominadas Operaciones de Contingencia de Ultramar, no sujetas al techo de gasto.

La Casa Blanca ha explicado que a medio plazo las cuentas prevén 1,9 billones de dólares en recortes obligatorios en ámbitos como los programas de reducción de la pobreza o de seguridad alimentaria. En cambio, se podrá invertir en otros ámbitos y así se dedicarán 200.000 millones a infraestructuras.

Estas cuentas apenas tienen opciones de salir adelante, pero son toda una declaración política que podría propiciar intensos debates en otoño, cuando el Congreso y Trump deberán llegar a un acuerdo sobre el gasto para evitar un nuevo cierre de la administración federal.

RECHAZO DE LA OPOSICIÓN DEMÓCRATA

La presidenta de la Cámara de Representantes y líder demócrata, Nancy Pelosi, ha arremetido ya contra la propuesta de Trump en una declaración respaldada por el portavoz del Partido Demócrata en el Senado, Charles Schumer.

"El presidente Trump perjudica a millones de estadounidenses y causa un caos generalizado al cerrar irresponsablemente el Gobierno para intentar conseguir su muro, un proyecto caro e ineficaz y que dijo que pagaría México", han subrayado. "El Congreso ha rechazado financiar su muro y tuvo que reconocer su derrota y reabrir el Gobierno. Volverá a pasar lo mismo si lo vuelve a intentar. Esperamos que haya aprendido la lección", han remachado.

Los recortes afectan fundamentalmente a los departamentos de Estado, Agricultura, Educación, Sanidad y Servicios Humanos, Trabajo, Transportes y a la Agencia de Protección Medioambiental (APM).

En ese sentido, el senador demócrata Bernie Sanders, candidato a la Presidencia en 2020, ha criticado la "crueldad" de la propuesta de presupuestos de Trump y ha destacado el 22 por ciento del recorte presupuestario para la APM, del 22 por ciento en el Departamento de Transportes y del 12 por ciento en Sanidad y Servicios Humanos.

"Es un presupuesto para el complejo militar-industrial, para los directivos de las empresas, para Wall Street y para los milmillonarios. Están muertos antes de nacer. No necesitamos gastar miles de millones de dólares en un muro que no quiere nadie. Necesitamos un presupuesto que funcione para todos los estadounidenses, no solo para Donald Trump y sus amigos milmillonarios de Mar a Lago", ha reprochado.

Incluso algunos congresistas republicanos han manifestado su escepticismo con respecto a la propuesta, como el presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado, Mike Enzi, quien ha calificado las cifras desveladas este lunes de "primer paso".