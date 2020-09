Trump pone en cuestión a la ciencia que denuncia el cambio climático

Biden tilda de "pirómano del clima" al actual presidente de EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha puesto este lunes el entredicho las explicaciones científicas sobre el cambio climático durante un acto para tratar los graves incendios forestales que afectan a la costa occidental del país y que recurrentemente se vinculan al ascenso de las temperaturas por el cambio climático.

El secretario de Recursos Naturales del estado de California ha llamado la atención sobre el incremento de las temperaturas en la región en los últimos años y ha hecho un llamamiento a no "meter la cabeza en la tierra" ante el cambio climático en un acto con Trump.

"Queremos trabajar con vosotros para que se reconozca el cambio climático y lo que implica para nuestros bosques. Estamos colaborando con la ciencia, clave porque si la ignoramos y metemos la cabeza en la tierra pensando que se trata de gestión de la masa forestal, no vamos a lograr proteger a los californianos", ha afirmado Crawfoot.

"Se va a enfriar. Espere un poco", ha respondido Trump. "Ójala la ciencia estuviera de acuerdo con usted", ha argumentado Crowfoot. "No creo que la ciencia sepa nada en realidad", ha remachado el inquilino de la Casa Blanca. Trump sostiene que los incendios son consecuencia de una mala gestión de las autoridades forestales estatales.

"Un árbol caído en poco tiempo se seca mucho, como una cerilla, y puede explotar. Las hojas igual. Cuando hay hojas secas en el suelo es como combustible para los incendios", ha argumentado Trump.

En el acto ha estado presente el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha agradecido a Trump el apoyo federal para combatir los incendios. Newsom ha recordado que hay 44.000 evacuados, 22 muertos y 24 estructuras destruidas por el fuego.

Además, Newsom ha pedido a Trump una respuesta ante el cambio climático y le ha emplazado a respetar su opinión al respecto. "Nos conocemos desde hace mucho (...). Ha pasado algo en las cañerías del mundo (...). El cambio climático es real y lo estamos agravando", ha remachado.

Mientras, el rival de Trump en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Joe Biden, ha calificado al actual mandatario de "pirómano del cambio climático".

"Estamos viendo como Estados Unidos, nuestras comunidades, están vinculadas con todo esto, con la furia de la naturaleza causada por nuestra propia pasividad ante el cambio climático", ha afirmado Biden desde Delaware.

"Si le damos cuatro años en la Casa Blanca más a un pirmómano del clima, no debería sorprenderle a nadie que haya más Estados Unidos en llamas. Si dejamos a un negacionista del cambio climático en la Casa Blanca, no debería sorprenderle a nadie que haya más Estados Unidos bajo las aguas. Necesitamos un presidente que respete la ciencia, que comprenda el daño del cambio climático ya está aquí. Si no adoptamos medidas urgentes será más catastrófico muy pronto", ha afirmado.