Trump dice que Inteligencia no le informó de la "oferta" de Rusia a los talibán porque no era creíble

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que los servicios Inteligencia no "consideraron creíbles" las informaciones que aseguraban que Rusia habría ofrecido dinero a los talibán para asesinar militares británicos y estadounidenses y que por ello él no fue informado.

"Inteligencia acaba de informarme que no consideraron creíble esta información", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, en referencia al reportaje publicado por el diario 'The New York Times', en el que se aseguraba que los servicios secretos de Moscú habrían ofrecido sumas de dinero a los talibán para que llevaran a cabo estos asesinatos y así desestabilizar la situación en Afganistán.

El inquilino de la Casa Blanca ha explicado que los servicios de Inteligencia no le informaron tanto a él como al vicepresidente, Mike Pence, de esta situación pues no consideraron creíbles dichas informaciones, en las que también se señalaba como el presidente de Estados Unidos habría estado al tanto de esta oferta de Moscú desde hace meses.

"Probablemente se trata de otra farsa fabricada sobre Rusia, tal vez por las noticias falsas de 'The New York Times', buscando hacer quedar mal a los Republicanos", ha respondido en su cuenta de Twitter el presidente Trump.

El pasado viernes, el periódico estadounidense publicó un artículo en el que se afirmaba, citando fuentes de Inteligencia de Estados Unidos, que una unidad de los servicios secretos de Rusia habría ofrecido una recompensa económica a un grupo talibán para asesinar a efectivos de la coalición que Washington lidera en Afganistán.

Esta información fue desmentida tanto por la Casa Blanca como por el Kremlin, que acusó al periódico de estar poniendo en riesgo las vidas de sus trabajadores en la Embajada de Rusia en Afganistán. El grupo talibán también negó el contenido de esta publicación.