Trump asegura que no está preocupado "ni lo más mínimo" por la posibilidad de un 'impeachment' o destitución

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no está preocupado "ni lo más mínimo" por la posibilidad de que se ponga en marcha un proceso de destitución o 'impeachment' en su contra por los indicios de obstrucción a la justicia durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca.

"Ni lo más mínimo", ha afirmado Trump en declaraciones a la prensa durante la tradicional búsqueda de huevos de pascua en la Casa Blanca al ser preguntado por si estaba preocupado por un posible proceso de destitución.

Hasta el pasado jueves, cuando se publicó una versión censurada del Informe Mueller, los demócratas descartaban el 'impeachment', pero tras conocerse su contenido y hasta diez posibles hechos posiblemente constitutivos de delito, las principales voces de la oposición no descartan la posibilidad de abrir un proceso político a Trump. En cualquier caso, la máxima responsable demócrata, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha advertido de que podría generar división social.

Sin embargo, el propio Trump manifestaba este lunes su confianza en que no prosperará ningún 'impeachment' porque la Constitución solo lo permite en caso de "delitos y faltas graves" y Trump está convencido de que los hechos especificados no llegan a ese nivel. "No he cometido delitos. Nada de conspiración. ¡Nada de obstrucción, así que no podéis destituirme! ¡Fueron los demócratas los que cometieron delitos, no vuestro presidente republicano! ¡Las tornas finalmente se están volviendo contra la caza de brujas!", ha publicado en su cuenta oficial en Twitter.

REQUERIMIENTO DEL CONGRESO

Este mismo lunes, abogados de Trump y de la Organización Trump han presentado un recurso ante un tribunal de Washington para bloquear el requerimiento formal presentado por un congresista demócrata para que entregue la documentación financiera de Mazars USA, una de las empresas vinculadas a Trump y su emporio.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, solicitó a la gestoría Mazars informes sobre datos económicos de los últimos ocho años, en un intento por combatir la opacidad que Trump mantiene sobre su fortuna y empresas.

Cummings esgrimía la necesidad de aclarar las cifras después de que Michael Cohen, antiguo abogado personal de Trump, declarase en febrero que el presidente había exagerado la magnitud de sus propiedades.

Los abogados de Trump han alegado ante un tribunal del Distrito de Columbia que la petición "carece de un propósito legislativo legítimo, es un abuso de poder y otro ejemplo de extralimitación por parte de los opositores políticos del presidente", según un comunicado recogido por la cadena NBC News.

En respuesta, Cummings ha argumentado que el recurso de Trump no tiene ningún fundamento legal y ha acusado a la Casa Blanca de impulsar un "obstruccionismo sin precedentes" al rechazar entregar ni un solo documento a la comisión y denegar la comparecencia de testigos. "Este recurso contiene más discurso político que razonamiento legal. Es una letanía de información inexacta", ha remachado Cummings.