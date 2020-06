Trump asegura que Biden "aboliría la Policía" si gana las elecciones presidenciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el virtual candidato presidencial demócrata, Joe Biden, "aboliría la Policía" si consigue la victoria en las elecciones del próximo mes de noviembre.

"Él no va a estar gestionando nada", ha dicho Trump, en una entrevista concedida a la cadena de televisión conservadora Fox este miércoles. "Las personas que le rodean estarán aboliendo la Policía y la Segunda Enmienda muy rápido. No tendrán ustedes la Segunda Enmienda y muchas otras cosas que ustedes no tendrán y que les gustaría tener", ha asegurado.

El mensaje de Trump llega en un momento en el que el país está todavía marcado por las manifestaciones de protesta contra el racismo y la violencia policial por la muerte del ciudadano negro George Floyd, que murió a manos de la Policía el 25 de mayo en Mineápolis.

Trump se ha referido a la ocupación del Parlamento del estado de Seattle por parte de manifestantes y ha dicho que esa acción es "una desgracia" y ha sugerido una intervención del Gobierno federal para retomar el control de la institución. "Iremos allí si ellos quieren y lo recuperaremos muy rápido", ha afirmado. "Nunca se debería haber permitido que se enconara como se ha enconado ahora", ha subrayado. "Es escandoloso para nuestro país", ha denunciado.

El mandatario de Estados Unidos ha criticado al gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, y al alcalde de Seattle, Jenny Durkan, a los que ha tachado de "débiles" y les ha acusado de "crear un precedente que nunca antes se había creado en este país".

"Estas personas que están ocupando esta increíble propiedad inmobiliaria son obviamente muy buenos con propiedades inmobiliarias", ha argumentado, en referencia a los manifestantes. "Quizá son mejores de lo que yo era porque no pagan nada. Simplemente lo ocupan y a la Policía de alguna manera le han dicho que no esté allí", ha señalado.

Trump también ha reaccionado a los cargos presentados contra el exagente de Policía de Atlanta Garret Rolfe por haber matado al ciudadano negro Rayshard Brooks la semana pasada y ha dicho que espera que tenga "un trato justo" porque considera que "la Policía no ha sido bien tratada" en Estados Unidos.

"Pensé que era una situación terrible pero uno no se puede resistir a un agente de la Policía", ha indicado, en referencia al altercado que precedió a la muerte del ciudadano afroamericano. "Ya saben, si tienen un desacuerdo, hay que abordarlo después del hecho. Fue algo muy, muy triste. Mire, si lo mira de verdad, estaba fuera de control. Toda la situación estaba fuera de control", ha explicado.