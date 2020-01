Trump amenaza a Irán: "Actuaremos contra objetivos muy importantes si atacan a cualquier estadounidense"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este sábado a Irán de que actuarán en 52 objetivos iraníes de gran nivel e importancia para el país si atacan a cualquier estadounidense, según ha expresado a través de su cuenta de Twitter.

"Actuaremos muy rápido y con fuerza. Estados Unidos no quiere más amenazas", ha asegurado Trump y ha añadido que Irán está hablando "con mucha valentía" sobre atacar ciertos objetivos de Estados Unidos.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently....