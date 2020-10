Trump agradece a sus seguidores las concentraciones de apoyo frente al hospital

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido este domingo la vigilia protagonizada esta madrugada por decenas de sus seguidores frente al Hospital Walter Reed, en Bethesda (Maryland), donde lleva ingresado desde el pasado viernes por coronavirus.

"¡Muchas gracias!", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter sobre un vídeo de la concentración divulgado por el asesor de prensa de la Casa Blanca, Dan Scavino. En las imágenes difundidas por Scavino se aprecia un grupo de varias decenas de personas que ondean banderas estadounidenses y de la campaña del presidente, algunos de ellos ellas sin protección facial y sin respetar la distancia de seguridad.

Thank you so much! https://t.co/UL6P5lRjZI