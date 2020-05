Trump afirma que los estadounidenses de origen asiático están "muy enfadados" con China

El presidente sale en defensa de esta comunidad tras una tensa rueda de prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que los estadounidenses de origen asiático "están muy enfadados con China", horas después de una polémica rueda de prensa en la que instó a una periodista de rasgos asiáticos a trasladar sus preguntas sobre el coronavirus al gigante asiático.

La periodista, Weijia Jiang, de la CBS, preguntó a Trump por qué las estadística en torno al virus han terminado por convertirse en una especie de "competición global" para ver cuál es el mejor país, habida cuenta de que en Estados Unidos siguen muriendo miles de personas todos los días.

"Mueren en todas partes del mundo y quizás es una pregunta que deberías plantear a China", respondió Trump. La periodista interrogó a continuación al presidente sí se estaba dirigiendo a ella, a lo que Trump alegó que no se dirigía "específicamente" a nadie.

Esta conversación, así como la forma abrupta en que el mandatario interrumpió a continuación la rueda de prensa, se ha convertido en objeto de debate político en Estados Unidos y Trump, lejos de rehuir el tema, ha aludido a la comunidad norteamericana de origen asiático en varios tuits.

Estas personas "están muy enfadadas con lo que ha hecho China a nuestro país y al mundo", según Trump. "Son los más enfadados de todos. ¡No les culpo!", ha aseverado el inquilino de la Casa Blanca.

No es la primera vez que Trump se refiere a esta comunidad durante la actual pandemia, a la que el presidente se ha referido en numerosas ocasiones como el "virus chino". El mandatario dijo en otra ocasión en Twitter que son "personas maravillosas" y que "no tienen la culpa" de los extendidos contagios, según The Hill.