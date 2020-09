Trump acusa a altos cargos del Pentágono de librar guerras para que empresas de fabricación de defensa ganen más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este lunes contra altos cargos del Pentágono, sin especificar, y les ha acusado de librar guerras para aumentar las ganancias de las empresas que se dedican a fabricar material de defensa.

"No estoy diciendo que los militares estén enamorados de mí; los soldados lo están, la gente más importante del Pentágono probablemente no lo esté porque no quieren hacer nada más que pelear guerras para que todas esas maravillosas compañías que fabrican las bombas y los aviones y todo lo demás estén felices", ha indicado Trump en una rueda de prensa, recogida por la cadena de televisión CNN.

El mismo medio ha señalado que el comentario del mandatario se ha producido después de que varios oficiales de Defensa hayan relatado a la cadena que las relaciones entre Trump y el Pentágono se están tensando.

Además, las palabras del presidente estadounidense llegan después de que se haya revelado que llamó "perdedores" e "idiotas" a los militares estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial y enterrados en el Cementerio Estadounidense de Aisne-Marne, en Francia.

Según un reportaje publicado en 'The Atlantic', Trump decidió no visitar el cementerio de soldados estadounidense de 2018 porque temía que la lluvia le estropeara el peinado: "¿Para qué ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores", afirmó Trump ante sus colaboradores.

Desde la Casa Blanca han negado reiteradamente esta información que consideran "obra anónima con fines dañinos" y el propio Trump ha defendido a los "héroes caídos". "No hay nadie que los respete más que yo", ha remachado.