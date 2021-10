Trullén dice que las dimisiones en Cs Zaragoza "no representan el sentir del resto de afiliados"

El secretario de Comunicación de Cs Aragón, Carlos Trullén, ha afirmado este lunes que la dimisión de la mayor parte de los miembros de las juntas directivas de las tres agrupaciones de Cs en la ciudad de Zaragoza "no sorprende" a la dirección autonómica y que "no representa el sentir del resto de afiliados" de la asamblea local, añadiendo que "quizás no se han visto cubiertas las expectativas" de algunas personas.

En declaraciones a Europa Press, Trullén ha señalado que la dirección autonómica no comparte los motivos aducidos por los dimisionarios, indicando que el coordinador autonómico, Daniel Pérez Calvo, ya desmintió la semana pasada que hubiera relación entre su contrato y su candidatura en las primarias y también "que hubiese ocultación de dietas en la declaración de bienes de las Cortes", subrayando que "no hay obligación ninguna de incluir este tipo de información en una declaración de bienes".

Carlos Trullén ha explicado que las juntas directivas "han dejado de existir" y que la dirección autonómica pondrá en marcha una gestora para que se haga cargo de las agrupaciones "de forma temporal", recalcando que las tres agrupaciones "no han desaparecido". La dirección autonómica tiene la intención de "seguir dando a los afiliados la oportunidad de trabajar con el proyecto de Cs".