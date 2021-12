Trujillo ve "evidente" que bajen los aforos en los espectáculos deportivos ante el alza de contagios

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha dicho este lunes que es "evidente" que debe recortarse el aforo de los grandes espectáculos deportivos ante el alza de contagios de coronavirus pero ha aclarado que la decisión final se tomará este miércoles en la reunión de la comisión interterritorial de Sanidad.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el punto de vacunación masiva habilitado en Infecar ha señalado que alcaldes y presidentes de cabildos han preguntado por esta situación ante la cercanía del derby entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas de la Segunda División.

Trujillo ha recordado que el pasado verano se alcanzó un acuerdo para que los partidos al aire libre tuvieran un 100% de aforo y los interiores un 80% pero entiende que ahora "no puede ser en las circunstancias actuales".

"No digo que no se celebren", ha indicado, pero entiende que esas "reglas del juego" no se pueden mantener por lo que espera que se cambien con consenso.

Ha apuntado que el derby "es lo más llamativo" pero en enero hay muchos encuentros en las islas, tanto de fútbol como de baloncesto y "no es razonable" que se celebren bajo las actuales condiciones.