Trujillo ve "difícil de entender" la huelga de médicos y acusa al sindicato de generar un "galimatías"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha dicho este jueves que la huelga de médicos que se inicia mañana viernes en las islas es "difícil de entender" porque desde el Gobierno se ha atendido y firmado las reivindicaciones del sindicato convocante, CESM Canarias.

En una rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno ha culpado al sindicato de generar un "galimatías" porque "continúa el conflicto" pese a que ha firmado acuerdos en la reunión de la mesa sectorial de Sanidad.

El consejero ha relatado que el primer preaviso de huelga se presentó el 10 de julio y con un "único punto" que era la mejora de las condiciones laborales y salariales de los médicos y los residentes pero se llega a un acuerdo el 5 de mayo en mesa sectorial y se suspende.

No obstante, ha indicado que el 9 de mayo se volvió a retomar la convocatoria porque advertían de que no había "avances" y este mismo miércoles se aprobó en mesa sectorial por unanimidad de todos los sindicatos --incluido CESM Canarias-- un calendario para fijar la mejora retributiva de todos los trabajadores sanitarios "y no solo una parte", la de los médicos.

Ha insistido en que la Consejería ha realizado un "enorme esfuerzo presupuestario" en los últimos años para hacer frente a la pandemia de coronavirus y el incremento de demanda asistencial y también en que, a escasos días de unas elecciones, "no es el momento" de tomar decisiones de este calado que requieren de un "análisis pormenorizado".

Trujillo ha apuntado que la próxima semana se vuelve a reunir el equipo de trabajo y ha puesto como ejemplo de la "celeridad" de la Consejería para abordar el problema el hecho de que el sindicato, cuando planteó sus propuestas, pedía que las conclusiones deberían estar listas antes del 31 de diciembre de este año.

"Estamos en una velocidad de crucero muy alta", ha agregado, subrayando que es un asunto de "extrema complejidad" porque afecta a 75 categorías profesionales.