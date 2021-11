Trujillo admite un "aumento continuado" de contagios en Canarias aunque triplica la incidencia en no vacunados

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha reconocido este martes en el Pleno del Parlamento que hay un "aumento continuado" de los contagios por coronavirus en las islas, en línea con la media nacional, si bien ha precisado que la incidencia en no vacunados triplica a la de los vacunados.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular ha apuntado que la variante predominante en Canarias es la delta original, con más de un 97% de los contagios y un 10% por encima de la media nacional, en tanto que la delta plus es "residual".

Además, ha reseñado que que el 86,2% de la población tiene la pauta completa de vacunación y casi 95.000 personas ya se han puesto las tres dosis.

Ante las críticas del PP, Trujillo ha comentado que Canarias es la comunidad autónoma con más medidas de control no estando entre las que tienen más contagios y por ello, se trabaja en la vuelta de la presentación del 'certificado Covid' en actividades de riesgo aunque ha advertido de que no pueden controlar el "caos judicial".

Miguel Ángel Ponce (PP) ha comentado que ha llegado una "nueva oleada" que no esperaba "que fuera tan intensa" y ha lamentado que no se quieran adoptar las medidas solicitadas por su grupo. "Es política pura, porque soy del PP y no se me hace caso", ha agregado.

Ha dicho que a los aeropuertos canarios "llegan no vacunados" y la explosividad de contagios "quizá se deba a la variante delta o delta plus" dado que Canarias es la comunidad con más casos importados "y ha subido un 10% en una semana".

Ponce ha exigido más controles en los aeropuertos porque los que se realizan so "aislados" y por ello, ha solicitado que se implante el test negativo para entrar en las islas porque "es positivo" para la seguridad del destino turístico y de la población residente.

Ha apuntado que "algo está pasando" porque "hay turistas intubados en las UCI" y frente al "caos judicial" con la aprobación de medidas ha defendido que se impulse una ley de pandemias porque "el virus es único y hay 17 comunidades legislando de forma diferente".