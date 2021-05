El triunfo del PP en Madrid que absorbe a Cs impulsa la alternativa de la derecha a Pedro Sánchez

Iglesias deja la política y los dos socios del gobierno central son también derrotados por Errejón que da el 'sorpasso' a los socialistas

El triunfo del PP en Madrid, que ha absorbido a Ciudadanos, ha impulsado la alternativa a la derecha al Gobierno de Pedro Sánchez, dando un serio aviso a la gestión realizada desde el Gobierno central. Mientras que, por la parte de la izquierda, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición, el PSOE, con el peor resultado de su historia, y Unidas Podemos han sido derrotados por el partido de Íñigo Errejón, Más Madrid.

Este cambio en la correlación de fuerzas que se ha producido en la Comunidad de Madrid puede marcar el futuro inmediato de la política española. De hecho, la primera consecuencia que ha tenido ha sido la decisión de Pablo Iglesias de dejar la política.

La moción de censura que presentaron el pasado 10 de marzo en Murcia el PSOE y Ciudadanos ha provocado un tsunami en el tablero político español, después de una contienda electoral que se planteó en "clave nacional" por la presidenta madrileña, a lo que contribuyó también la mayor presencia de Pedro Sánchez en la precampaña.

Una de las posibles consecuencias de estos comicios de hoy es que sean aprovechados por el PP para acelerar la viabilidad de una alternativa de centro derecha a Pedro Sánchez, al ensanchar su espacio con los votos de Cs y dejar atrás a Vox que también tenía como objetivo el sorpasso a los populares.

El resultado de hoy puede suponer el inicio de la reunificación del centro derecha que pedía Pablo Casado, que ha supuesto el trasvase al PP de buena parte de los 630.000 votos que cosechó Ciudadanos hace dos años y que ahora ha desaparecido de la Asamblea regional donde tenía 26 diputados.

Tampoco Vox ha logrado despegar en estos comicios y se ha limitado a salvar los muebles sumando un escaño más, de tal manera que el PP no necesitará su apoyo para gobernar, le bastará con la abstención ya que la presidenta regional ha conseguido sumar ella sola 65 escaños, más que los de los tres partidos de izquierda juntos que suman 58 diputados.

De hecho, este resultado de Vox disipa muchas dudas que surgieron en el PP, cuando los de Abascal casi cuadruplican los resultados de los 'populares' en las elecciones catalanas de febrero, de que esta situación pudiera acabar extrapolándose a otros territorios.

REACCIÓN DEL PP EN 'CLAVE NACIONAL'

La reacción en "clave nacional" del presidente del PP con la victoria 'popular' de Díaz Ayuso no se ha hecho esperar y esta misma noche, Pablo Casado afirmaba que estos resultados han sido una "moción de censura" a Pedro Sánchez y sus pactos con Bildu y los independentistas. Un punto de inflexión, ha dicho, que demuestra que la unión del centro derecha puede ganar al actual presidente del Gobierno. No obstante, aún faltan dos años y medio para las generales si no hay adelanto.

Por el contrario, por el lado de la izquierda, ha sido el partido de Íñigo Errejón el gran triunfador de la jornada, convirtiéndose así en una fuerza política emergente tras derrotar al PSOE con el 'sorpasso' en número de votos y a Unidas Podemos, a cuyo candidato ha dejado muy lejos del resultado obtenido por Más Madrid.

El PSOE ha sufrido un desplome histórico, el peor resultado que ha cosechado en la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo partía de 37 escaños y ha perdido 12 después de una campaña electoral diseñada desde el Palacio de la Moncloa, en la que Pedro Sánchez irrumpió con fuerza al inicio, para después ir diluyendo su presencia.

Pedro Sánchez ansiaba la plaza de Madrid que lleva resistiéndosele al PSOE desde hace 26 años, pero sabía que en estos comicios también se podían medir la aceptación de las medidas que ha adoptado su Ejecutivo durante estos 14 meses de pandemia de coronavirus, que ha dejado una profunda crisis social y económica.

Por ello y ante el riesgo de quedar como el perdedor de los comicios, su candidato recuperó el protagonismo, pero dando un bandazo hacia la izquierda a mitad de la contienda.

De hecho, Sánchez ha evitado acompañar a su candidato en el seguimiento de los datos durante la noche electoral y ha sido el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, quien daba la cara en Ferraz.

'SORPASSO' DE MÁS MADRID

En cualquier caso, el PSOE ha demostrado que no ha sido capaz de reunir el voto de la izquierda. De hecho, Más Madrid y Podemos suman diez escaños más que los socialistas. Por el contrario, los 24 escaños con los que se queda el PSOE en la comunidad son los mismos que los logrados por Mas Madrid, el partido de Íñigo Errejón, pero con la diferencia de que no se ha producido un empate en los votos, sino que ocurrido el temido 'sorpasso' que trataban de evitar los socialistas.

Mónica García ha demostrado así que fue acertada la decisión de su partido de no aceptar la oferta de ir de manera conjunta a los comicios que le propuso Pablo Iglesias cuando decidió irrumpir en la campaña como candidato de Unidas Podemos.

Y aunque es cierto que el partido morado ha conseguido no desaparecer de la Cámara regional madrileña como se temían tras anunciar la convocatoria electoral, el efecto de Iglesias no ha ido mucho más allá y solo ha conseguido sumar tres escaños a los 7 que tenían y eso que han puesto toda la carne en el asador presentando a su secretario general.

Un Pablo Iglesias que anunció en la campaña que venía a derrotar al fascismo y que, finalmente, con la derrota de hoy ha anunciado su retirada de la política, admitiendo que el fracaso tras ser relegado a un papel irrelevante en la política madrileña.

Ni él ni Vox han rentabilizado sus broncos enfrentamientos durante la campaña, en la que han peleado por no ser el último partido en la Cámara regional.