Tribunales.-El acusado de amenazar a su ex tras allanar su casa niega los hechos: "Ella me abrió la puerta"

El hombre de 32 años acusado de amenazar a su expareja con un cuchillo en su vivienda de Antas (Almería) tras entrar en la casa por la fuerza tras forzar la puerta de acceso en la Navidad de 2021 ha rechazado la acusación formulada contra él por la Fiscalía y la acusación particular, a quienes ha asegurado que la mujer le "abrió la puerta" tras haber tocado el timbre sin que llegara a producirse altercado alguno en el interior.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en el juicio con jurado que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, en el que las acusaciones solicitan para él penas que suman siete años de prisión por los delitos de allanamiento de morada, maltrato y amenazas no condicionales. Asimismo, interesa multas de 24 y 12 meses con una cuota diaria de diez euros, la primera como supuesto autor de un delito de daños.

El acusado, que ha declarado con ayuda de un intérprete de árabe, ha indicado a preguntas del presidente del tribunal, Jesús Martínez Abad, que llevaba cinco años de relación con la víctima, con la que rompió la relación el 23 de diciembre de 2021 a raíz de los hechos y no en torno a un mes antes de que se produjeran, tal y como sostiene el Ministerio Público.

No obstante, el acusado no ha podido explicar el motivo por el que la mujer interpuso una denuncia contra él, el origen de las lesiones que presentaba o el motivo por el que la puerta y las ventanas de la vivienda, en la que también vivía él según ha asegurado, se encontraban destrozadas pese a que él, según ha negado, no lanzó contra las persianas una botella de cerveza ni forzó la entrada para poder acceder a la casa.

A preguntas de la fiscal, el acusado ha reconocido que mantenía una relación sentimental con la mujer que, para él a fecha de los hechos, seguía vigente, de modo que la noche anterior incluso "había pasado la noche con ella".

El hombre ha detallado que tras esa noche "se fue de copas" y posteriormente volvió a la vivienda --sobre las 14,30 horas según la Fiscalía--, a la que entró de forma "normal" pero estando "borracho". Así, ha rechazado que portara consigo alguna botella de cerveza que arrojara contra las persianas antes de entrar en la casa, donde su pareja estaba acompañada de "dos amigos".

El acusado ha asegurado que durante su estancia en la casa "no pasó nada" y todos estuvieron "hablando normal". En esta línea, ha afirmado que si estaba en posesión de un cuchillo, con el que presuntamente amenazó a la mujer tras empujarla contra un mueble, era solamente porque "estaba cocinando" con él.

Según su versión, la pareja de amigos que estaba en la vivienda se fue en su coche antes de que llegara la policía a la casa justo en el momento en el que él "estaba saliendo" de la misma junto con la víctima. El hombre no ha sabido explicar quién llamó a los agentes ni tampoco los motivos de dicha llamada, toda vez que ha afirmado que dejó el cuchillo de cocina antes de salir de allí.

El hombre, que declara por primera vez en todo el procedimiento aunque solo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, ha negado que causara desperfectos en la vivienda, que golpeara las puertas para poder entrar, que discutiera con la mujer en los días anteriores o que la amenazara anteriormente. La defensa cree que el propio relato de la víctima y los testigos servirán además para acreditar versiones "diferentes" o mostrar "lagunas" que impidan romper la presunción de inocencia de su cliente.

Según indica el escrito de calificación provisional de las acusaciones, el hombre se personó en el domicilio de su excompañera sentimental, con había mantenido una relación de un año, el 23 de diciembre de 2021 y empezó a golpear presuntamente las dos ventanas exteriores de la vivienda "de forma reiterada" con una botella de litro de cerveza.

Recoge que, al ver que ella no le abría la puerta, la habría golpeado en varias ocasiones hasta tirarla abajo, por lo que consiguió "violando la intimidad de su expareja" penetrar en la casa.

Una vez dentro, según el relato del Ministerio Fiscal, se dirigió a la cocina y, con "ánimo de menoscabar" la integridad moral de la mujer y "estando presente su hija menor", cogió un cuchillo de cocina de 32 centímetros de largo "abalanzándose sobre ella y empujándola contra un mueble".

Además del "miedo y el desasosiego", la víctima habría sufrido lesiones que precisaron para su curación un total de tres días. El fiscal interesa el pago de 1.040,6 euros por los desperfectos en las persianas y 90 euros por el "menoscabo moral". También interesa que se conmute una pena privativa de libertad por su expulsión del país durante cinco años así como 13 años de alejamiento sobre la mujer.

