Tribunales.-Absuelven al marido de la alcaldesa de Cantoria denunciado por una edil del PP por amenazas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huércal-Overa (Almería) ha absuelto al marido y asesor de la alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez, después de que fuera denunciado por la concejal del PP del mismo municipio Carolina Piñero por una presunta "agresión verbal" con "amenazas y coacciones" al no haberse demostrado la perpetración de un delito.

En su sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería, la magistrada absuelve al acusado y declara de oficio las costas del procedimiento que se inició con la denuncia ante la Guardia Civil de la edil el pasado 30 de mayo, poco después de la jornada electoral del 28M.

Tras la vista oral, la juez consideró que no había prueba suficiente para condenar al denunciado, al no haberse puesto de manifiesto que el hombre agrediera físicamente a la concejal, sentido en el que una testigo aseguró haber presenciado únicamente una discusión "con un tono de voz alto por ambas partes, sin más".

En este sentido, el parte de lesiones y el informe de médico forense aportado por la concejal constataba solo "un estado de ansiedad y nerviosismo" pero "no lesiones causadas directamente por el denunciado", según se detalla en los fundamentos de la resolución judicial emitida el pasado martes.

En cuanto a las amenazas, aunque de la prueba practicada se destila una cierta "actitud intimidatoria" por parte del acusado, la misma no se dio "en la medida suficiente como para ser constitutiva de delito".

"La invasión del espacio vital acompañada de un tono de voz alto no es suficiente, que es lo que ha quedado probado en este procedimiento, a juicio de esta juzgadora, para que el derecho penal entre en juego", apunta la juez. Con ello, la magistrada señala que el principio de presunción de inocencia "debe imperar en el presente caso"

La concejal 'popular' denunció a Antonio Cerrillo al asegurar que había sido "amenazada" por el mismo después de ser abordada en la carnicería, cuando se disponía a hacer compras. La edil aseguró que se había dirigido a ella "de forma violenta con insultos personales" al comercio; unos insultos que posteriormente habría dirigido a "toda la candidatura" del PP en Cantoria para, a continuación, "con la misma actitud, empujarla y atemorizarla" hasta que "tuvo que ser separada por otros clientes de este establecimiento", conforme a su versión.

En la denuncia, consultada por Europa Press, especificó que el hombre le propinó "varios golpes intimidantes en el pecho", y que fueron la dependienta de la carnicería y una clienta "las que tuvieron que sacarle del local debido a que su actitud era desafiante y amenazante"; una versión que no ha quedado demostrada judicialmente.

Por su parte, desde el PSOE de Cantoria anunciaron la interposición de una querella contra la concejal por "denuncia falsa" tras conocerse públicamente su versión de los hechos. Desde la agrupación socialista se defendió desde el primer momento que no hubo "ni coacciones, ni amenazas, ni mucho menos agresión", por lo que consideraron que desde el PP estaban "mintiendo a la opinión pública impúdicamente".

"Le dije que para volver a hablar de mí se lavara la boca antes. Ella me respondió desairadamente diciéndome que yo también los había criticado y yo le contesté que eso no era cierto, con lo que tuvimos una pequeña discusión e inmediatamente me fui a mi casa. De ahí a lo que cuentan de agresión, amenazas o peligro para su familia, hay un abismo", aseguró el denunciado en el momento de trascender la denuncia contra él.