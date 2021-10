Tribunales.- El Supremo anula una sentencia absolutoria de estafa de la Audiencia y ordena repetir el juicio

El Tribunal Supremo (TS) ha anulado una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla que absolvía a tres personas de un presunto delito de estafa por "la prescripción de los hechos presuntamente delictivos", extremo resuelto merced a una cuestión previa planteada por la defensa; ordenando así "la retroacción de las actuaciones al señalamiento del juicio oral" y la nueva celebración de la vista porque "la finalización anticipada" de la misma "fue prematura y vulneró la garantía de tutela judicial efectiva" de la acusación particular.

En una sentencia emitida el pasado 30 de septiembre y recogida por Europa Press, el Supremo aborda un recurso de casación interpuesto contra una sentencia emitida en 2019 por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, absolviendo a tres personas de los delitos que se les atribuían merced a una querella interpuesta en su contra.

La sentencia declaró probado que los tres acusados, dos hombres y una mujer, "otorgaron escritura pública de compraventa el día 5 de noviembre de 2007 por la que vendían" a un matrimonio una vivienda unifamiliar para uso residencial situada en el municipio de Los Molares, pesando que "en dicha escritura pública de venta se refería como carga una hipoteca a favor de La Caixa, respondiendo de un principal de 69.717,40 euros y por todas las responsabilidades por importe de 118.519 euros con los intereses y costas, constituida por la parte vendedora, manifestando a continuación los vendedores que dicha hipoteca carecía de efectos por haber sido pagada, pendiente sólo de cancelación formal, lo que ya había sido solicitado a la entidad acreedora".

LA HIPOTECA SEGUÍA VIGENTE

En paralelo, la Sección Séptima de la Audiencia determinaba en su sentencia que "en realidad, dicha hipoteca no fue cancelada, por lo que la entidad bancaria ejecutó el préstamo hipotecario de la referida finca", declarando no obstante, en respuesta a una cuestión previa alegada por la defensa, "la prescripción de los hechos presuntamente delictivos por los que acusaba la acusación particular" y, por ende, la absolución de los acusados.

Ante ello, el matrimonio promotor de la querella interpuso ante el Supremo este recurso de casación, alegando que "la decisión de la Audiencia fue precipitada, pues hubiera exigido la celebración del juicio oral, en de que los hechos quedaran definitivamente perfilados en el curso de un proceso contradictorio en el que, tras la práctica de la prueba, las partes hubieran fijado definitivamente sus posiciones".

"A partir de estas, y una vez delimitados los hechos probados, la sala hubiera podido emitir un pronunciamiento fundado acerca de la prescripción alegada, aplicada sobre la calificación jurídica que correspondiera a aquellos. Por ello, la finalización anticipada del procedimiento ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, a la vez que ha supuesto la indebida aplicación de los preceptos que disciplinan la prescripción ante la alternativa de que los mismos se calificaran, no como constitutivos de un delito de estafa impropia del artículo 251.2 del Código Penal, sino de estafa común del artículo 248, o incluso de apropiación indebida del artículo 253, en ambos caos con aplicación del artículo 250, que reconduce a un plazo de prescripción de diez años, que no habría transcurrido", sostenían los querellantes en su recurso de apelación.

VULNERACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Dado el caso, el Supremo cita la jurisprudencia que pesa en la materia, determinando que "la finalización anticipada del juicio, sin permitir el desarrollo de su fase probatoria que perfilara definitivamente la integridad del suceso enjuiciado, cercenando a la vez la capacidad de alegación jurídica de las partes, fue prematura y vulneró la garantía de tutela judicial efectiva al verse la acusación particular privada de la oportunidad de defender su calificación de forma contradictoria en el acto del juicio oral".

Tal extremo, "aboca a la estimación del recurso, con la consiguiente declaración de nulidad de la sentencia recurrida y la devolución de las actuaciones para la celebración de un nuevo juicio".

Así, el Supremo declara expresamente "la nulidad de la sentencia recurrida, que declaró extinguida por prescripción la responsabilidad penal de los acusados, con retroacción de las actuaciones al señalamiento del juicio oral, que deberá celebrarse con una composición personal diferente de la Sala de instancia".