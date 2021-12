Tribunales.- Prisión provisional para el detenido acusado de matar a otro tras una pelea en Almonte

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva), en funciones de guardia, ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido este sábado acusado de matar a otro con un arma blanca en Almonte (Huelva).

Según han informado a Europa Press desde el TSJA, el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez, así como no se ha definido aún si se trata de homicidio o asesinato, puesto que éste no ha querido declarar y la investigación es todavía muy preliminar.

Por su parte, la Guardia Civil detuvo a este hombre y se investiga si tras una discusión entre estas dos personas, uno de ellos recibió una herida de arma blanca que le provocó la muerte. La detención se produjo el sábado por la tarde.