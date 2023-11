Tribunales.- Piden nueve años y medio de prisión para el conductor que intentó matar a un ciclista en Quéntar

La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de nueve años y medio de prisión para el conductor que intentó matar a un ciclista en Quéntar en julio de 2021 cuando circulaba por la GR-3021, donde le embistió a raíz de una discusión y huyó sin prestar auxilio a la víctima, que cayó por un barranco resultando herido grave.

El conductor, de 33 años, no tenía permiso de conducir y fue detenido tres días después por la Guardia Civil, que durante la investigación de los hechos concluyó que el atropello no fue fortuito sino que se produjo de manera intencionada, tal y como declararon varios testigos después de que el ciclista, de 51 años en ese momento, le recriminara que no hubiese guardado la distancia de seguridad en un adelantamiento.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Granada decretó en ese momento su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza y el caso será juzgado el próximo 17 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada. La Fiscalía le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro contra la seguridad del tráfico, según consta en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se remontan a la mañana del 18 de julio de 2021; en torno a las 8,30 horas, cuando el acusado adelantó a la víctima y a otro ciclista que circulaban por la vía y que le recriminaron que lo hubiera hecho a gran velocidad y sin respetar la distancia de seguridad.

En ese momento, el conductor se situó en el lado derecho de uno de ellos y tras encerrarlo le golpeó de forma leve en la bicicleta. Posteriormente, aceleró bruscamente y "con el ánimo de acabar con la vida" del otro ciclista le golpeó en la parte trasera de la bici, con lo que éste cayó por encima del quitamiedos y se precipitó por un barranco de unos 30 metros de desnivel.

El acusado se dio a la fuga sin prestarle auxilio. La víctima sufrió lesiones graves, teniendo que ser asistido por los servicios sanitarios en el lugar del accidente y posteriormente ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Traumatología de Granada, donde tuvo que pasar por quirófano. Tras recuperarse le han quedado diversas secuelas.

El fiscal recoge en su escrito de conclusiones provisionales que el conductor circulaba con un Volkswagen Golf de color rojo sin haber obtenido nunca permiso de conducir. Por su parte, la bicicleta de la víctima sufrió daños tasados en 10.706 euros. Además de la pena de prisión, el Ministerio Fiscal pide que se imponga al acusado la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima durante un periodo de diez años.