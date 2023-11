Tribunales.- Peritos acusados de mentir en el juicio de Lucía Garrido dicen que no se agotaron extractos de ADN

Los dos guardias civiles acusados de supuestamente mentir en el primer juicio por el crimen de Lucía Garrido, hallada muerta en su piscina de Alhaurín de la Torre (Málaga) en 2008, han vuelto a declarar como peritos este jueves en el segundo juicio y lo han hecho sobre el ADN sacado de una llave, que tras un reanálisis llevó a la identificar al procesado como presunto autor material del asesinato, asegurando ahora que "los extractos no se consumieron".

Estos dos agentes serán juzgados a partir del próximo 13 de noviembre por delito de falso testimonio a raíz de su declaración en 2019 en el primer juicio por este crimen, en el que dijeron desconocer si había muestras guardadas para hacer reanálisis en 2015 --que identificó al acusado--, pero que en cualquier caso guardar los extractos que no tiene perfil humano, como era el caso, "no tiene sentido" y no se suele hacer; lo que generó dudas en el jurado.

Este jueves han vuelto a declarar como peritos --aunque advertidos por el magistrado-presidente del Tribunal del Jurado de que no tenían obligación de contestar a preguntas que pudieran perjudicarles en el otro caso-- y han precisado que no todas las evidencias existentes se agotaron tras el primer estudio de ADN; sí los hisopos pasados por la llave que habían resultado negativos; pero "los extractos no se consumieron".

A la vista de esto, la defensa del acusado como presunto autor material del crimen ha pedido que se incorpore la grabación videográfica de la anterior comparecencia en juicio, ya que las manifestaciones de ahora "no tienen nada que ver con lo declarado en 2019".

Asimismo, el letrado de una de las acusaciones particulares ha preguntado sobre "si pudo haber una confusión en el primer juicio entre los recortes de los hisopos y los extractos", a lo que los peritos no han contestado, acogiéndose a su derecho a no perjudicarse con su declaración. El fiscal, que les acusa en la otra causa, no ha realizado preguntas.

Por otro lado, también han declarado tres peritos propuestos por la defensa del acusado como presunto autor material, quienes ya declararon en el primer juicio y han asegurado que no están localizadas las muestras de ADN "en ningún sitio", apuntando que los propios investigadores "afirman y firman que se agotaron" las muestras.

Ante las preguntas del fiscal en relación con lo manifestado anteriormente por los guardias civiles, han indicado que ellos no hablan de que "hayan mentido, sino de errores, en todo caso" en cuanto a la elaboración de los estudios y de los restos y muestras de ADN y han advertido de que han analizado nueva documentación.

En el anterior juicio, las discrepancias entre todos estos peritos de la Guardia Civil y los propuestos por las defensas dieron lugar a dudas en el jurado, lo que contribuyó a la absolución de los acusados --entonces eran cuatro personas--, aunque posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló el juicio y ordenó la celebración de uno nuevo.

En la sesión de este viernes está previsto que las partes expongan sus conclusiones definitivas y sus informes finales antes de que se elabore el objeto de veredicto y que se entregue a los miembros del jurado popular, previsiblemente el lunes.