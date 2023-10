Tribunales.- Fiscalía mantiene su petición de 18 meses de prisión para Machis en el juicio por lesiones

La Fiscalía ha mantenido su petición de 18 meses de prisión para el futbolista venezolano Darwin Machis, actualmente delantero del Cádiz, en el juicio que se ha celebrado este miércoles contra él en el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada por dos presuntos delitos de lesiones cometidos durante una pelea en abril de 2021, cuando jugaba en el Granada CF, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En el juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha comparecido el propio jugador, el cual ha reconocido su participación en esta pelea. Junto a él están acusados por este mismo asunto otras tres personas de nacionalidad colombiana. Todos ellos supuestamente se presentaron el 4 de abril de 2021, sobre las 22,40 horas, en un restaurante-pub de Churriana de la Vega (Granada) a bordo de un vehículo del que se bajaron "apresuradamente" y sin poner el freno de mano, lo que propició que colisionara contra otro turismo, según se expone en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Allí se produjo una pelea en la que presuntamente participaron el futbolista y sus tres acompañantes contra otros dos hombres con los que se intercambiaron diversos golpes, según el relato de hechos de la Fiscalía.

No obstante, la acusación particular que ejercen las víctimas, representadas por el letrado Carlos Aránguez, del despacho Aránguez abogados, mantiene que lo que ocurrió "en realidad" aquella noche es que Machis presuntamente acompañado por "tres sicarios colombianos" acudió a las inmediaciones del restaurante donde se encontraba su exmujer y la nueva pareja de ésta.

Supuestamente "sin mediar palabra propinaron una fuerte paliza entre los cuatro al acompañante de la exmujer de Machís y a un amigo de la pareja que les acompañaba en ese momento" y "posteriormente se dieron a la fuga a gran velocidad, golpeando y causando desperfectos en un vehículo que estaba correctamente aparcado frente al local en el que sucedieron los hechos".

El abogado de la acusación particular destaca que si bien el jugador ha reconocido este miércoles su participación en la pelea, "rectificando su declaración inicial", su declaración "no responde a la realidad de lo que sucedió", que a juicio de esta parte "no fue una pelea sino una agresión" con "uso de instrumentos peligrosos" dado que se lanzaron sillas metálicas del local, y por tanto "una simple multa no puede ser suficiente". Para esta parte, existió además un "abuso de superioridad" en tanto que los cuatro acusados presuntamente acorralaron a una de las víctimas, y también "un móvil machista" al estar implicada la pareja de la exmujer del jugador.

Por todo ello, la acusación particular ha elevado su petición a cuatro años de prisión por cada uno de los dos delitos de lesiones de los que acusa al delantero venezolano. Por su parte, la Fiscalía ha solicitado que, además de los 18 meses de prisión, tanto el futbolista como el resto de los acusados indemnicen solidariamente a las víctimas de la agresión en diversas cantidades que en total superan los 6.000 euros.