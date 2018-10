Tribunales.- El Ayuntamiento anuncia su renuncia a la acusación penal en el juicio de las oposiciones

Durante la nueva sesión celebrada este martes por el Juzgado de lo Penal número diez de Sevilla, respecto al juicio por la presunta filtración denunciada en las oposiciones promovidas por el Ayuntamiento hispalense para cubrir 103 plazas de la Policía Local, la representación del Consistorio ha anunciado la decisión del mismo de "desistir de la acusación penal" y dejar sin efecto su personación en el procedimiento.

Durante esta nueva sesión del juicio, que gira en torno a la presunta filtración de los exámenes de las dos oposiciones promovidas por el Ayuntamiento para cubrir 47 y 56 plazas de agente de Policía Local, el abogado que representa al Ayuntamiento ha dado cuenta de la decisión adoptada por la junta de gobierno del Consistorio respecto al papel de esta administración local en las causas judiciales en la que la misma está personada como acusación.

Al respecto, ha invocado el informe emitido por la Secretaría General del Ayuntamiento con relación a las situaciones en las que el Ayuntamiento debe decidir si personarse o no en investigaciones judiciales sobre hechos con posible incidencia en el interés municipal, toda vez que dicho documento recogido por Europa Press circunscribe el ejercicio de la acusación particular a situaciones en las que el Ayuntamiento "pueda haber sido especialmente perjudicado por la presunta comisión del delito" y abogaba por "replantear las personaciones actualmente efectivas, de modo que en aquellas en las que no haya un bien o derecho específico a defender o que no se esté ejerciendo acción civil alguna, se abandone la personación y se deje la defensa de la legalidad al Ministerio Público".

En ese sentido, el letrado representante del Ayuntamiento ha informado que merced a la correspondiente decisión de la junta de gobierno, ha presentado un escrito al objeto de "desistir de la acusación penal" en este juicio que celebra el Juzgado de lo Penal número diez.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de algunos de los miembros de los tribunales de favorecer a "determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos "familiares o sindicales", toda vez que en este juicio hay 45 acusados entre los que figuran 37 policías locales que lograron una plaza en el cuerpo meced a dichas oposiciones, tratándose uno de ellos del hijo de Manuel Bustelo, presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla.

Entre los acusados figuran también personas que formaban parte de los tribunales constituidos para estas dos oposiciones, como el dirigente local del Sppme Manuel Baso y el superintendente de la Policía Local, Juan José García, quienes han comparecido ya negando los cargos que pesan en su contra.