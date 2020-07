Un tribunal ordena al ex primer ministro Najib Razak pagar cerca de 344 millones de euros en impuestos

Un tribunal de Malasia ha ordenado este miércoles al ex primer ministro Najib Razak, investigado por corrupción en el marco del escándalo del fondo 1MDB, pagar al Gobierno 1.690 millones de ringgits (cerca de 344 millones de euros) en impuestos pendientes.

El Tribunal Supremo ha emitido el fallo en un juicio sumario, tras argumentar que "no hay motivos de relevancia para un juicio completo". "El tribunal no ha tenido otra alternativa que un juicio sumario contra el acusado por la cantidad reclamada por el demandante", ha señalado, según el diario malasio 'The Star'.

El Gobierno malasio demandó a Najib en junio de 2019 a través de la Comisión de Ingresos Internos por el pago de esta cantidad, tras lo que se dio un plazo de 60 días al ex primer ministro para que procediera al ingreso, algo que no hizo.

El ex primer ministro hace frente a juicio desde abril de 2019 por siete cargos de corrupción y blanqueo de 42 millones de ringgits malasios (unos 9,2 millones de euros) del 1MDB. Najib, quien fue primer ministro entre 2009 y 2018, es el primer antiguo jefe de Gobierno del país asiático en hacer frente a un juicio.

El antiguo primer ministro se ha enfrentado a acusaciones de blanqueo de dinero desde que el diario 'The Wall Street Journal' informara en 2015 de que se habían trasferido 681 millones de dólares a una cuenta personal del entonces primer ministro.

Un año después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la transferencia y dijo que los fondos procedían del 1MDB. Además, indicó que un total de 4.500 millones de dólares fueron robados del fondo malasio.

Pese a los crecientes llamamientos a que dimitiera, se aferró al cargo reprimiendo las discrepancias y a los medios. Sin embargo, la presión aumentó sobre él desde su derrota electoral en 2018 frente a su mentor político, Mahathir Mohamad.

El 1MDB está siendo investigado por al menos seis países, incluidos Singapur, Suiza y Estados Unidos, por presunto lavado de dinero y corrupción.