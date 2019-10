El tribunal defiende su imparcialidad frente a los intentos de "demonización"

El tribunal del "procés" ha aprovechado la sentencia dictada este lunes para defender su imparcialidad de la estrategia de "demonización" al que le han sometido algunas de las defensas, que los han presentado como un grupo de funcionarios "dispuestos a ejercer la venganza del Estado".

La sentencia, de 493 páginas, redactada por Manuel Marchena y firmada por los siete miembros del tribunal, recuerda que esa idea se repitió "hasta el último momento del juicio", en el que algunos de los acusados se presentaron como "víctimas de un proceso político".

El tribunal niega esas acusaciones y plantea que la recusación de nueve de los integrantes de la Sala se convirtió en "una rutina que, de forma contumaz, ha sido empleada como un instrumento de deslegitimación del Tribunal Supremo".

"No existen precedentes en la historia del Tribunal el que la imparcialidad de nueve magistrados de una misma Sala sea cuestionada, en algunos de los casos, no por lo que han hecho, no por lo que han dicho, sino por lo que otros han hecho o dicho de ellos", denuncia la el Supremo.

"La causa especial núm. 20907/2017 ha supuesto una abrupta ruptura con el anterior estado de cosas", lamenta el tribunal, que recuerda la "naturalidad" con la que, desde hace décadas, se aceptan sus resoluciones por los mismos que ahora muestran "desconfianza" hacia la Sala y dudan de la "integridad personal" de sus magistrados.

Magistrados que entre 2014 y 2018 resolvieron 2.503 asuntos procedentes de Cataluña y nunca fueron recusados, apunta la sentencia. Y en algunos casos los letrados eran los mismos que en la presente causa.

"Lo que hasta hace bien poco era visto por las defensas como la única instancia capaz de corregir las injusticias que pudieran anidar en alguna de las resoluciones dictadas por los tribunales radicados en Cataluña, se ve ahora como un tribunal del que hay que huir a toda costa", se extrañan los jueces.

Es decir, el tribunal que podía corregir errores de instancias inferiores aparece ahora "como un obstáculo insalvable, representado por jueces parciales, contaminados por la política y capaces de manipular las normas de reparto, con tal de castigar a disidentes políticos".

"Todo ha cambiado", asume la Sala en la sentencia, muy crítica con una serie de recusaciones presentadas para "laminar, mediante la insistencia, la credibilidad pública del Tribunal Supremo y su apariencia de imparcialidad".

Asume el Supremo que esas mismas críticas afectan al Constitucional, dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aparece como "única instancia capaz de deshacer la injusticia de nuestra sentencia".

Recuerda el tribunal que la Sala de lo Penal del Supremo ha conocido más de quince causas por hechos imputados a responsables políticos catalanes, sin recusación alguna, incluidas las de Artur Mas o la de Francesc Homs, que ahora ha formado parte del equipo jurídico de tres de los procesados.

Los magistrados van más allá y reprochan a los acusados que en la ley de transitoriedad jurídica que promovieron durante el procés instauraban un modelo de autogobierno del poder judicial inspirado en la actuación coordinada con el poder ejecutivo y en el que no se garantizaba el principio de inmovilidad de los jueces.

"La búsqueda de un modelo de juez identificado con una determinada convicción ideológica era inocultable bajo esa remisión a una ley futura encargada de la depuración de los Jueces que, fundada la República, se encontraran en servicio activo al frente de órganos judiciales de Cataluña", afirma el Supremo.

Uno de los asuntos concretos que trata es el de Manuel Marchena, cuya recusación pidieron las defensas por el mensaje de whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en el que defendía que con él al frente del Poder Judicial se tendría controlada la Sala de lo Penal "por la puerta de atrás".

"La quiebra de la imparcialidad de un Magistrado solo puede valorarse a partir de los actos propios de ese Magistrado, por lo que hace, por lo que dice e, incluso, por lo que aparenta. Pero la opinión de un tercero, volcada en un sistema telemático de mensajería instantánea, nunca puede servir para alterar la composición de un órgano de enjuiciamiento", afirma el Supremo.