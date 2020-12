El Tribunal de Cuentas defiende sus informes sobre partidos y recuerda que ellos originaron la investigación a Podemos

Podemos ironiza con la "presión mediática" en su contra y acusa al PP de tratar de extender "la onda expansiva" de sus escándalos

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José De la Fuente y de la Calle, ha reivindicado ante el Congreso y el Senado la utilidad de sus informes de fiscalización sobre partidos políticos recordando que fue uno de ellos, el relativo a las elecciones generales de abril de 2019, lo que dio origen a la investigación sobre Podemos y la empresa Neurona que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional.

De la Fuente ha presentado ante los diputados y senadores de la Comisión Mixta los informes de fiscalización de las elecciones generales de abril de 2019 y las europeas de un mes después, en mayo.

En el informe del 28A, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señaló que Unidas Podemos había presentado facturas por 425.027 euros consideradas como "gastos irregulares". Pero aunque fue la formación que presentó más gastos inadecuados en aquellos comicios, no fue la única, ya que en total el tribunal detectó hasta 701.883,94 euros que no tenían naturaleza electoral al no corresponder a ninguno de los conceptos comprendidos en el artículo 130 de la LOREG.

Y un mes después, en las europeas de mayo, los partidos volvieron a incurrir en gastos no aceptados como electorales. En concreto, el Tribunal de Cuentas desveló que las formaciones habían hecho pasar por gastos electorales casi 400.000 de euros que no eran tal y, por lo tanto, no eran susceptibles de ser subvencionados.

¿POR QUÉ NO SE MENCIONA A NEURONA?

Tras la presentación de los informes, la diputada del PP Pilar Marcos se quejó de que en los informes no se mencionan los indicios de responsabilidad penal que investiga la Justicia en relación con Unidas Podemos, ni se cita a Neurona, la consultora contratada para esas elecciones y que también está bajo investigación.

Sobre la base de los escritos de la investigación, Pilar Marcos ha recordado que se achaca a Podemos los presuntos delitos de fraude electoral y de falsedad mercantil y que Neurona es "el elemento clave" por un "baile de fechas" de sus servicios, ya que se facturaron en campaña pero su contrato se firmó después de las elecciones. "Podemos pudo haber cometido fraude electoral con la creación ad hoc de esa empresa", ha señalado.

El PP, que sigue exigiendo la comparecencia del tesorero de Podemos, ha pedido al Tribunal de Cuentas informes más claros: "Si hay alguna otra presunta ilegalidad penal en la actuación de Podemos o de otros, parece humanamente imposible localizarla por atenta y minuciosa lectura de los textos", ha dicho la diputada.

Desde Unidas Podemos, su diputado Roberto Uriarte, ha declinado entrar en detalles alegando que son "cuestiones que están sub iudice", pero sí ha tirado de ironía para expresar su "alegría" por lo que considera "una presión mediática" sobre su formación. "Es lógico que el PP, que tiene tantos dirigentes encarcelados, quiera expandir la onda expansiva", ha comentado, recordando que la Justicia ya ha archivado una decena de procedimientos sobre Podemos.

SE AVISÓ A LA FISCALÍA QUE CORRESPONDÍA

La presidenta del Tribunal de Cuentas no ha entrado en la polémica entre partidos, pero sí ha querido dejar claro que fue su labor de fiscalización la que destapó el caso. Según ha recordado, tras el trabajo de campo y las alegaciones de los partidos, los informes se examinan en el pleno de la institución y ahí el fiscal, que es miembro del pleno, decidió "expedir testimonio" por indicios de un hecho delictivo.

Eso sí, como la fiscalía del Tribunal de Cuentas no tiene competencia en materia penal o tributaria, solo contable, derivó el caso a la Fiscalía General. Pero todo salió de ese informe sobre las elecciones del 28A, donde vienen recogidas las circunstancias "tanto del gasto que se considera no justificado, cuanto de la parte del gasto se considera no electoral". "Las responsabilidades de cualquier naturaleza corresponde formularlas al ministerio fiscal, como fue el caso", ha remarcado.