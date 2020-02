Tribunal Constitucional admite el recurso del Estado contra el Fuero Nuevo

El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra varios preceptos de la Ley Foral de modificación y actualización de la Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo.

No obstante, no se produce la suspensión automática de los preceptos impugnados, al no haber invocado el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, precisa el Tribunal en un comunicado.

El Consejo de Ministros acordó en enero interponer un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Fuero Nuevo, aprobados en abril de 2019, al considerar que invaden competencias que la Constitución define como exclusivas del Estado.

El Ejecutivo estima que hay una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en algunas leyes, así como su competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes.

También considera que otras leyes afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que es también competencia estatal exclusiva.