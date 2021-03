Un tribunal de Bolivia ordena el traslado de Áñez a una clínica sanitaria

Un tribunal de La Paz ha ordenado este viernes el traslado de la expresidenta Jeanine Áñez desde la cárcel de Obrajes a una clínica sanitaria para ser atendida por su hipertensión.

La corte ha tomado la decisión tras un recurso de acción de libertad presentado por su defensa, según ha informado el diario local 'La Razón'.

Áñez guardaba cama debido a una descompensación por la hipertensión que padece. Las autoridades penitenciarias habían asegurado que la salud de la exmandataria se encontraba "estable", por lo que habían rechazado la solicitud para trasladarla a un centro médico.

La exmandataria, encarcelada de forma preventiva acusada de presuntamente cometer sedición, conspiración y terrorismo en el marco de la crisis postelectoral de 2019, se declaró el jueves en huelga de hambre porque "no quiere luchar". Fue detenida el sábado pasado y se encuentra a la espera de juicio.

Mientras, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha sostenido que "no nos mueve el odio ni la venganza" para pedir justicia por lo ocurrido "antes y después del golpe de Estado" y ha advertido de que no se permitirá que "los que perdieron las elecciones" pretendan "disputar el poder del pueblo". "No nos mueve el odio, no nos mueve la venganza, lo que nos mueve es un afán inquebrantable de justicia en el país", ha defendido.