Trias: "Puigdemont no me condicionará la campaña"

El candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no le "condicionará" su campaña electoral para las elecciones municipales del 28 de mayo.

"No me condicionará nada, porque él lo que me dice es: 'Trias, haz lo que quieras. Tu obligación es ganar las elecciones'. Sólo me pone una condición, que es que gane", ha afirmado el exalcalde en una entrevista con EFE.

Tras meditar durante meses su retorno a la política, Trias oficializó el pasado mes de diciembre que será el candidato de JxCat a la alcaldía de Barcelona, una plaza vacante desde la renuncia de Elsa Artadi en mayo de 2022.

Según reveló el pasado sábado en la convención municipalista que JxCat celebró en Girona, uno de los motivos detrás de su vuelta fue la figura de Carles Puigdemont, que lo animó a dar el paso adelante.

Sin embargo, Trias asegura que Puigdemont no le "condicionará" en nada su campaña electoral, que girará alrededor de la figura del exalcalde: "La campaña será Trias. Y, evidentemente, todo el mundo que se quiera sumar será bienvenido".

Xavier Trias ha indicado que Puigdemont no le supone "ningún problema" en su campaña, ya que le tiene "aprecio": "Los únicos mensajes que tengo de él son: 'Gana, Trias, gana'".

Una de las intenciones del exalcalde barcelonés pasa por aglutinar en su candidatura a todo el espacio político de la antigua Convergència i Unió, ahora atomizado en numerosas formaciones, y, aunque se presenta bajo las siglas de JxCat, buscará "la complicidad de otros partidos y otros actores".