Trias (Junts) quiere gobernar con ERC y PSC y "hacer un gobierno fuerte" en Barcelona

Considera que Feijóo "tiene claro lo que pasa en las comunidades autónomas históricas, con las nacionalidades"

El alcaldable de Junts y ganador de las elecciones municipales en Barcelona, Xavier Trias, ha afirmado que su voluntad es encabezar un gobierno con ERC y PSC en el Ayuntamiento y que su "obsesión es hacer un gobierno fuerte".

Así ha respondido en una entrevista en el diario 'Ara' recogida por Europa Press este domingo al ser preguntado por cuál será la primera medida que impulsará si es alcalde, y ha añadido: "No me haga decir qué medidas tomaré, porque lo más seguro es que no gobierne solo".

"Y si gobierno solo, gobernaré en minoría, pese a que todo lo que hagamos deberá tener un grado importante de consenso", ha subrayado Trias, añadiendo que las primeras conservaciones con ERC han sido positivas y que los de Ernest Maragall tienen ganas de entenderse con él, ha dicho.

Ha acusado a la candidata de BComú y alcaldesa en funciones, Ada Colau, de creerse que aún puede ser alcaldesa esta próxima legislatura y, preguntado si él representa la reconstrucción de Convergència, ha respondido que "Convergència está muerta".

Ha alertado textualmente de que la situación en Catalunya es de dependencia y asfixia económica, algo que según él no es soportable y acabará mal "si los partidos estatales no ponen solución".

Preguntado por si prefiere un Gobierno del PP o del PSOE, ha dicho que siempre ha creído que entenderse con el PSOE en según qué temas es más fácil, aunque ha añadido que el líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, "tiene claro lo que pasa en las comunidades autónomas históricas, con las nacionalidades".