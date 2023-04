Trias (Junts) ve "fantástico" que Collboni (PSC) diga que el alcalde será de la lista más votada

Defiende acordar con los grupos políticos sobre licencias turísticas a largo plazo

El candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, ha asegurado que le parece "fantástico" que el alcaldable del PSC, Jaume Collboni, haya dicho que el alcalde será quien tenga la lista más votada en las próximas elecciones del 28 de mayo.

"Si dice eso Colboni, me lo creo, le felicito. Me llenará de satisfacción que me apoye", ha sostenido Trias, en declaraciones a los medios antes de pronunciar este jueves una conferencia en el Cercle d'Economia.

Preguntado por si cree que las tornas podrían cambiar y no ganar las elecciones, el alcaldable de Junts ha respondido que puede pasar de todo, pero ha insistido: "Si el señor Collboni dice que hará eso, no seré yo quien le dirá que no lo haga. Que lo haga, fantástico".

El candidato socialista también ha acusado a Trias de querer aglutinar a independentistas y moderados en su lista, ya que considera que no caben todos, a lo que Trias ha respondido que en su lista "han cabido todos", y ha argumentado que tiene una candidatura muy plural, de gente muy competente que quiere que Barcelona funcione.

"Collboni aún se cree que nos presentamos para otras cosas. Nos presentamos para gestionar la ciudad", ha insistido el alcaldable de Junts.

LICENCIAS TURÍSTICAS

Trias también ha calificado de "escándalo" la polémica a raíz de que un juez haya obligado al Ayuntamiento de Barcelona a admitir 120 licencias de pisos turísticos de un mismo bloque, y ha criticado que el consistorio haya hecho mal, según él, la normativa para regular este tipo de alojamientos.

"Esto es una demostración de que no se hacen bien las cosas. Cuando se hace una normativa se debe hacer bien", ha reprochado Trias, que ha acusado a la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, de descuidar esta normativa.

El candidato de Junts ha acusado al consistorio de improvisar e "ir a la contra", y ha apostado por propuestas constructivas y buscar la colaboración de todos los grupos en el Ayuntamiento para marcar una política sobre licencias de pisos turísticos para 10 o 15 años.

"No podemos cambiar lo que opinamos sobre los apartamentos turísticos cada cuatro días", ha sostenido Trias, que también ha defendido que su proyecto cree en la incitativa privada y en la colaboración público-privada para hacer avanzar la ciudad.